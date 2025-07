El diseño peruano vuelve a brillar en ‘And Just Like That’, el reboot de ‘Sex and the City’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente episodio “Felices para siempre” de la tercera temporada de And Just Like That ha dado que hablar tras confirmarse que uno de sus personajes principales luce diseño peruano. Se trata de Seema, la sofisticada agente inmobiliaria y amiga cercana de Carrie, interpretada por Sarita Choudhury como un ícono de confianza y empoderamiento femenino.

En una escena clave, Seema asiste a una cena y a una galería de arte vestida con un elegante vestido negro asimétrico que deja uno de sus hombros al descubierto. La pieza -la Túnica Gala- es creación de la marca peruana Balkanica, fundada hace más de una década por la diseñadora peruana-croata Tania Jelicic.

Seema (Sarita Choudhury ), la sofisticada agente inmobiliaria y amiga cercana de Carrie, luce un vestido de la marca peruana Balkanica. | Fuente: HBO

La elección de la túnica no fue una sorpresa para la diseñadora: considera que la prenda encaja perfectamente en la ficción por ser chic, atrevida y funcional, ideal tanto para el día como la noche. “El vestido es una mezcla irreverente entre lino y lentejuelas. No es común ver una pieza así. Los stylists lo eligieron para Seema porque su personaje es considerado como una pantera: una mujer poderosa, segura de sí misma, que suele vestir tonos oscuros como moca, chocolate y negro”, explica Jelicic en exclusiva a RPP.

¿Cómo se dio esta colaboración?

Consultamos con la fundadora de Balkanica, Tania Jelicic. “Se podría decir que es la continuación de una colaboración. En 2023 participamos en Hammock, la feria del Swim Week de Miami. Ahí nos conocieron Molly Rogers y Danny Santiago, estilistas de la serie And Just Like That, y quedaron impresionados con algunas prendas. Hicimos contacto y nos pidieron unas 25 piezas. En ese momento, estaban por estrenar la segunda temporada. Nos devolvieron algunas prendas y se quedaron con cinco. Nosotros no sabíamos si las iban a usar. Nos sorprendimos cuando se estrenó la serie”, detalla Jelicic sobre el inicio de la participación de la marca en la ficción.

En la segunda temporada, Balkanica ya había tenido presencia con el Paracas Inti Dress, una pieza lucida por el personaje que interpreta Karen Pittman. Ahora, la Túnica Gala negra toma protagonismo en esta nueva entrega. Tania Jelicic expresa su entusiasmo al ver cómo sus diseños se integran a una de las series más influyentes del universo de la moda contemporánea. “Estamos felices de que sigan tomándonos en cuenta, y esperamos que lo continúen haciendo en el futuro”, comenta la diseñadora.

La Túnica Gala de Balkanica se encuentra disponible en pre-orden en su página web. | Fuente: Balkanica

Diseño peruano para el mundo

La presencia de Balkanica en And Just Like That ha impulsado el crecimiento de la marca y su proyección hacia nuevos mercados. “Desde la primera aparición, hemos avanzado mucho en diseño, acabados, estampados y exploración de materiales como la alpaca y el hilo. Esto nos ha permitido posicionar a Balkanica en ferias internacionales y seguir expandiendo nuestro alcance”, concluye Jelicic.