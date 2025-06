Primera actriz Delfina Paredes cuestiona la modificación a la 'Ley del Artista' en el Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La legendaria actriz Delfina Paredes se mostró en contra de la modificación a la ‘Ley del Artista’ aprobada en la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso. En entrevista con el programa Conexión, de RPP, la actriz de 80 años no dudó en criticar a los legisladores que admitieron esta variación que pondría en riesgo los derechos económicos de los artistas.

“Me pregunto si los señores que están en el Congreso habrán ido al teatro alguna vez. Quizá no, quizá no tienen ni idea. (Con esa aprobación) todo el mundo va a utilizar las grabaciones (sin pagar regalías). ¿Qué es eso? No sé, tendrían que avergonzarse los congresistas si tienen algo de conciencia”, señaló la actriz de Gorrión.

En ese sentido, Delfina Paredes recordó cuando presidió el Sindicato de Actores y el momento en que lograron que se aprueba La Ley del Artista para garantizar los derechos de los actores y actrices nacionales.

“En mi sindicato, por primera vez, logramos que nos aceptaran el pliego de reclamos. Estuvimos un año discutiendo para definir cuánto costaba un bolo para hacer tal cosa. Específicamente para proteger a los artistas y por supuesto la repetición significa usar al artista y no pagar nada. Eso está mal”, sostuvo.

Director de teatro en contra de modificación a ‘Ley del Artista’

Quien también se pronunció fue el director peruano Martín Velásquez, quien viene presentado la obra teatral Túpac Amaru Runa, junto a Delfina Paredes, una de las primeras actrices peruanas en la historia.

“Es totalmente deplorable. Me parece que es un golpe más al arte, a la cultura y a quienes han hecho tanto por tener esa ley y que ahora quieran bajársela me parece que obedece a un plan que no solo perjudica a la comunidad artística sino a otras poblaciones que estamos sufriendo un plan que viene desde arriba que es bastante dañino para el Perú”, expresó el director en RPP.

Ramón García sobre modificación a Ley del Artista: “Las regalías no son regalos”

Días atrás, Ramón García cuestionó duramente que el Congreso de la República haya modificado, por medio de Comisión de Cultura, la denominada ‘Ley del Artista’.

En conversación con RPP, el popular actor de Los Choches y Torbellino aseguró que actualmente la Ley del Artista está respaldada por la Constitución y el Código Civil. Además, de tener el respaldo del Tratado de Bejín que fue firmado por el Gobierno peruano.

“Esas regalías no son regalos. Es el pago que nos hacen por nuestros trabajos repetidos en diferentes medios de comunicación. Esos señores ganan dinero porque el programa no sale gratis. Lo venden y parte pequeña de eso va al responsable de la creación. Es decir, a los actores. Esa es la realidad”, manifestó el también director.

Ramón García recalcó que “en el mundo existe el derecho de autor” por lo que considera justo que no se le quite las regalías a los artistas por las retransmisiones que hacen de sus trabajos.

“Yo no veo qué cosa tienen que discutir (en el Congreso). Ese dinero no viene del Estado. No viene de los impuestos. Ese dinero viene de las ganancias de los medios de comunicación que retransmiten nuestro producto. Así de simple. Nada más”, expresó.

