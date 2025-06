Laura Spoya aclara rumores sobre su supuesto ingreso a 'Yo Soy' tras regreso del programa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya decidió aclarar los rumores de un supuesto ingreso a Yo Soy luego de anunciar su alejamiento de Good Time, podcast que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe'. Esto, luego de confirmar el fin de la relación con su esposo Brian Rullan, tras más de ocho años de matrimonio.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Perú compartió en sus historias el comunicado emitido por la productora de Al Sexto Día, programa que conduce actualmente en Panamericana Televisión, donde se confirma su continuidad dejando claro que, por contrato, no estará en otro espacio.

“¡Ah! Y por si quedaba duda. Por ahí salieron nuevas fake news jejeje. Mi familia de Al Sexto Día y yo somos una relación estable”, señaló la modelo peruana de 33 años ante las especulaciones vertidas por los programas de espectáculos.

El último domingo, Al Sexto Día decidió emitir un pronunciamiento en sus redes sociales donde señala que Laura Spoya seguirá como conductora del programa los sábados a las 9:55 p. m. descartando cualquier partida de la modelo.

“Laura mantiene un contrato vigente con Contenedor Productora de Contenidos, el cual incluye una cláusula de exclusividad que respalda su continuidad como figura principal del programa”, señaló el comunicado.

“Agradecemos el interés mostrado por otros medios de comunicación, así como el constante respaldo del público. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando contenidos de calidad que conecten con los hogares de todos los peruanos”, agregó.

¿Dónde surgió el rumor del ingreso de Laura Spoya a Yo Soy?

Días atrás, el periodista de espectáculos John Tirado comentó en su podcast Puro Floro que Laura Spoya daría una sorpresa al ingresar a Latina Televisión para pertenecer a un “conocido programa” que anuncio su regreso.

El también reportero de Magaly Medina deslió que el ingreso de la modelo nacional a Latina era ya un hecho y que causaría un gran revuelo en el ámbito televisivo.

“Laura Spoya va a ser el nuevo jale del canal 2 para un programa muy conocido, muy conocido, que ya enganchó mucha gente", manifestó el hombre de prensa junto con su compañero Gianfranco Pérez, quien le preguntó si el programa del que habla es Yo Soy dejando sin palabras a Tirado.

Luego de estas versiones, varios medios y programas de espectáculos especularon sobre el ingreso de Spoya a Yo Soy, pues el popular programa anunció recientemente su regreso a la televisión tras más de tres años de ausencia. No obstante, Laura Spoya ya negó estos dichos junto con el programa donde labora actualmente.

Laura Spoya se alejó de podcast tras confirmar separación de Brian Rullan

Días atrás, Laura Spoya anunció su alejamiento de Good Time, podcast que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’. La decisión se dio el mismo día que confirmó su separación del empresario mexicano Brian Rullan tras más de ocho años de matrimonio y con quien tiene dos hijos.

La modelo e influencer mencionó su decisión de retirarse del programa online tras recibir el apoyo de sus compañeros y del productor Abneer Robles.

"Me voy a retirar porque no me siento bien. Estoy muy extenuada. Me encantaría poderme quedar, pero para mí es complicado. Yo siempre voy a tratar de ser fuerte y proteger a las personas que más quiero. Gracias”, manifestó.

Del mismo modo, recalcó la necesidad de recuperarse y tener un espacio para sí misma lejos de las cámaras y reflectores. “Me voy a ir. No sé si quizás me tome estos días. No lo sé. Pero sí necesito tiempo para curarme. Creo que estoy herida. Mi corazoncito está herido”, señaló.

