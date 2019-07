Lima 2019: El show peruano que lidera Juan Diego Flórez durará más de 2 horas | Fuente: Instagram

A pocas horas del show de inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, presidente del comité organizador, dio más detalles de la participación peruana durante la ceremonia inaugural, que tendrá la asistencia del presidente Martín Vizcarra.

"Juan Diego Flórez está donando su tiempo (para el show inaugural). Hay un grupo que está apoyando a la sinfónica de Juan Diego para hacer algo que va a mover corazones. La parte peruana es aproximadamente de 2 horas y unos minutos más. El remate de fiesta es con Luis Fonsi", comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

Neuhaus también reveló uno de los momentos más emotivos del encuentro entre el cantante puertorriqueño y el laureado tenor peruano. "Ambos se conocieron un día antes, en una cena. No sé quién se acercó a quién. Cuando se reunieron en la Municipalidad de Lima, Juan Diego le dedicó, junto a la orquesta, la canción de 'Mi viejo San Juan'. Luis Fonsi se emocionó mucho y le dió un emotivo abrazo. Fonsi estaba muy preocupado por la situación de su país", dijo.

De acuerdo con el presidente de COPAL, la ceremonia dará cuenta de "un paso por la historia del país". "El Perú, junto con México, es una de las culturas milenarias y vamos a aprovechar al máximo esa oportunidad. En la Villa Panamericana van a poder ver la Plaza de Armas de Caral; en el Estadio Nacional, la montaña del Pariacaca que es el Apu de Lima; habrán caballos de paso, de totora, tablas corriendo olas, marinera, huayno, huaylas"", menciona.



EL DATO INAUGURACIÓN HORA: 7 P.M. LUGAR: ESTADIO NACIONAL Los Juegos Panamericanos Lima 2019 congregan a 6648 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América. Se realizará entre el 24 de julio y el 11 de agosto en 14 distritos de Lima y Callao en distintas sedes como la VIDENA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Callao, Polideportivo de Villa El Salvador, Punta Rocas, entre otros.



ELOGIOS



Luis Fonsi y Juan Diego Flórez serán los platos fuertes de la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 este viernes 26 de julio. En declaraciones para RPP Noticias, el canante boricua, reconocido mundialmente por la canción "Despacito", reveló que no cantarán juntos.

Sin embargo, expresó su deseo de colaborar con el tenor peruano. "[Juan Diego] es un genio. No vamos a cantar juntos pero eso no significa que en algún momento me encantaría cantar con él", dijo el cantante a RPP Noticias.