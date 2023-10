Murió Louise Glück, poeta ganadora del Nobel de Literatura 2020, a los 80 años

Louise Glück, considerada como una de las mayores figuras de la poesía en Estados Unidos y premiada con el Nobel de Literatura en 2020, murió a los 80 años. La Universidad de Yale, donde ejercía como docente, confirmó la noticia a AFP.

Nacida en Nueva York, la poeta había sido recompensada por la academia sueca por "su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual", convirtiéndose en la mujer número 16 en ganar el premio literario.

De acuerdo con The New York Times, citando a su amigo y excolega de Yale Richard Deming, Louise Glück murió de cáncer este viernes en su casa de Cambridge, Massachusetts.

Entre los referentes literarios de la poeta se encontraban otros ganadores del mismo premio como William Butler Yeats (1923) y T.S. Elliot (1948). "Lo no dicho, para mí, ejerce un gran poder", escribió en una colección de ensayos sobre poesía, Pruebas y teorías.

El trabajo de Louise Glück se basó en temas como la belleza simple de la naturaleza y la experiencia del mundo de un niño, y en la evocación de historias de la mitología.

Ganadora de un premio Pulitzer en 1993 por su colección The Wild Iris, Gluck se convirtió en profesora a pesar de no haber terminado la universidad. Creció en Long Island, Nueva York, y es descendiente por parte de su padre de judíos húngaros que emigraron a principios del siglo XX. También ganó un Premio Nacional del Libro y fue Poeta Laureada de Estados Unidos de 2003 a 2004.

Barack Obama entregó a la poeta Louise Glück la Medalla Nacional de Humanidades 2015 durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 22 de septiembre de 2016.Fuente: AFP

¿Qué dijo Glück tras recibir el Nobel de Literatura 2020?

"¿Qué significa para usted el Nobel de Literatura?", le preguntó la Academia Sueca a Louise Glück mediante una llamada. Una interrogante frente a la cual la poeta solo respondió: "No tengo ni idea. Mi primer pensamiento fue que me voy a quedar sin amigos, porque la mayoría de mis amigos son escritores; pero después pensé: no, eso no pasará".

Más adelante, dio a entender de que la noticia no le permitía sopesar la importancia del premio. "Es demasiado nuevo, ¿sabe?, no sé realmente lo que significa, no sé… Quiero decir, un gran honor. Pienso en los autores que tienen este galardón y no admiro, pero también en los que lo tienen y a los que sí admiro, algunos de ellos muy recientes".

En un arranque de sinceridad, la flamante Nobel 2020 apuntó lo primero que hizo al recibir los 10 millones de coronas suecas que trae consigo el galardón. “En términos prácticos, quiero comprar otra casa, una casa en Vermont, y por fin lo voy a poder hacer. Pero sobre todo me preocupa mantener mi vida cotidiana al margen, preservarla, para que no afecte a las personas a las que quiero”, añadió en ese entonces.