'Un monstruo viene a verme', obra basada en un best seller, llega al teatro en emotiva adaptación

La conmovedora novela Un monstruo viene a verme (A monster calls) de Patrick Ness, que ha cautivado tanto a jóvenes como a adultos desde su publicación en 2011, cobra vida en una conmovedora adaptación teatral. La puesta estará en escena hasta el 10 de diciembre en el Teatro Británico, marcando el cierre de su temporada 2023.

Connor es un adolescente de trece años que vive con su madre. Su vida está atravesando por cambios y no la está pasando bien: su madre está enferma, su padre se mudó lejos, la relación con su abuela lo agobia, y los compañeros de la escuela no lo dejan en paz. En medio de todo, encuentra un inesperado aliado afuera de su ventana; un monstruo ha venido a verlo.

"La posibilidad de contar esta historia me capturó por completo, no solo por la potencia de la premisa, sino porque son pocas las oportunidades de ingresar, de manera tan sensible, en el imaginario de un personaje como Connor, un chico de trece años atravesando una etapa crítica en su vida", explica la directora Nishme Súmar.

Esta emocionante producción teatral aborda cuestiones fundamentales como el duelo, las relaciones familiares, la resiliencia humana y el poder de las historias para transformarnos. Un monstruo viene a verme es una obra apta para todas las edades, que invita al público a un viaje de autodescubrimiento y reflexión.

El elenco de Un monstruo viene a verme, compuesto por actores como Mario Cortijo, Marcello Rivera, Ana Cecilia Natteri, Fiorella De Ferrari, Sebastián Rubio, Brayan Pinto, Daniela Zea, Bea Heredia y Eduardo Pinillos, da vida a una historia conmovedora que se presenta de manera simple pero impactante.

La propuesta escénica, a pesar de su simplicidad, resulta impactante gracias al talentoso elenco y al minucioso trabajo de ensamble y coreografía. La obra nos introduce a un conjunto de personajes con una mezcla encantadora de ternura y humor, mientras destaca por su habilidoso uso de diversos recursos audiovisuales que dinamizan la narración.

La obra celebra la notable capacidad humana para sobreponerse a las circunstancias más desafiantes, mientras rinde homenaje al ancestral poder de las historias como espejo de la condición humana y como fuente de consuelo, compasión y empatía.

La temporada se divide en dos etapas: La primera hasta el 29 de octubre, con funciones los viernes y sábados a las 8 p.m. y los domingos a las 7:30 p.m. Luego, del 2 de noviembre al 10 de diciembre, con presentaciones los jueves, viernes y sábados a las 8 p.m., y los domingos a las 7:30 p.m. Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Británico y en línea, a través de la plataforma de Joinnus.