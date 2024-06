¡Logro peruano! Maido quedó en el 'top 5' de los 50 mejores restaurantes del mundo

Durante una ceremonia celebrada el miércoles, 5 de junio, en Las Vegas, Estados Unidos, el restaurante Maido, del chef peruano Mitsuharu Tsumura, mejor conocido como 'Misha', logró ingresar al 'top 5' de los premios The World's 50 Best Restaurants. Otros dos restaurantes latinoamericanos se ubican entre los 10 mejores de la lista, el mexicano Quintonil en el séptimo y el argentino Don Julio en el décimo.

El restaurante español Disfrutar (Barcelona, España), de Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, se convirtió en el rey de la gastronomía mundial tras subir a la cima del podio de los premios, convirtiéndose en el sucesor del peruano Central, elegido el mejor del mundo en la edición anterior.

Suben puestos en esta clasificación otros restaurantes de la gastronomía latinoamericana como es el caso de Kjolle (Lima), que asciende del 28 al 16. Kjolle es el primer negocio que emprende en solitario Pía León, que junto a Virgilio Martínez encabezan Central, ahora parte del salón de la fama 'Best of the Best'.

Por su parte, Borago (Santiago de Chile), permanece en su posición 29, y en Bogotá, El Chato escala del 33 al 25. Suben también poco a poco Rosetta (México), del 49 al 34; y el brasileño Oteque (Río de Janeiro) va del 76 al 37. Mayta (Lima) también asciende del 47 al 41.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

No todo fue celebración en los premios The World's 50 Best Restaurants

La cara negativa de los premios The World's 50 Best Restaurants la protagonizó A Casa do Porco (Sao Paulo), que sufrió una caída desde la posición 12 en 2023 hasta la 27; algo parecido a lo que sucedió con Pujol (Ciudad de México), ya que el restaurante del chef Enrique Olvera desciende del 13 al puesto 33.

Además, y en puestos más bajos, del número 43 baja al 53 el restaurante Leo (Bogotá), de la cocinera, artista y economista Leonor Espinosa, de quien la lista destaca "su sala audaz y moderna adornada con sorprendentes obras de arte".

Por último, en el número 100 de esta lista, y como nueva entrada, está Fauna (Valle de Guadalupe, México) del cocinero David Castro Hussong y la pastelera Maribel Aldaco Silva, que abrieron este restaurante en 2017.

Durante la gala se entregó el título de 'Best of the Best' al restaurante peruano Central, luego de haber ocupado el primer lugar de la prestigiosa lista en 2023. De esta manera, el local del chef Virgilio Martínez entra a formar parte de este club del Olimpo gastronómico con el Bulli (España), El Celler de Can Roca (España), Noma (Dinamarca) o Mirazur (Francia), entre otros.

Los 100 mejores restaurantes del mundo 2024

Puesto 100: Fauna (México)

Puesto 99: Cosme (Estados Unidos)

Puesto 98: Saint Peter (Australia)

Puesto 97: Core by Clare Smyth (Inglaterra)

Puesto 96: Onjium (Corea del Sur)

Puesto 95: Meta (Singapur)

Puesto 94: Mountain (Inglaterra)

Puesto 93: Sazenka (Japón)

Puesto 92: Labyrinth (Singapur)

Puesto 91: Neolokal (Turquía)

Puesto 90: Smyth (Estados Unidos)

Puesto 89: Indian Accent (India)

Puesto 88: Tantris (Alemania)

Puesto 87: Lyle’s (Inglaterra)

Puesto 86: Mosu (Corea del Sur)

Puesto 85: Ceto (Francia)

Puesto 84: Restaurant Jan (Alemania)

Puesto 83: Willem Hiele (Bélgica)

Puesto 82: Sud 777 (México)

Puesto 81: Murgaritz (España)

Puesto 80: The Love Club (Inglaterra)

Puesto 79: Alléno París au Pavillon Ledoyen (Francia)

Puesto 78: Masque (India)

Puesto 77: La Grenouillère (Francia)

Puesto 76: Flocons de Sel (Francia)

Puesto 75: Ernst (Alemania)

Puesto 74: Nusara (Tailandia)

Puesto 73: Mil (Perú)

Puesto 72: Aponiente (España)

Puesto 71: Le Bernardin (Estados Unidos)

Puesto 70: Le Doyenné (Francia)

Puesto 69: Fu He Hui (China)

Puesto 68: Burnt Ends (Singapur)

Puesto 67: Alcalde (México)

Puesto 66: La Cime (Japón)

Puesto 65: Brat (Inglaterra)

Puesto 64: Orfali Bros Bistro (India)

Puesto 63: Bozar (Bélgica)

Puesto 62: Coda (Alemania)

Puesto 61: Nuema (Ecuador)

Puesto 60: Fyn (Sudáfrica)

Puesto 59: Enigma (España)

Puesto 58: Lasai (Brasil)

Puesto 57: Potong (Tailandia)

Puesto 56: Narisawa (Japón)

Puesto 55: Mérito (Perú)

Puesto 54: Kadeu (Dinamarca)

Puesto 53: Leo (Colombia)

Puesto 52: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Italia)

Puesto 51: Le Calandre (Italia)

Puesto 50: Uliassi (Italia)

Puesto 49: La Colombe (Sudáfrica)

Puesto 48: Hisa Franko (Eslovenia)

Puesto 47: Schloss Schauenstein (Suiza)

Puesto 46: Singlethread (Estados Unidos)

Puesto 45: Arpege (Francia)

Puesto 44: Mingles (Corea del Sur)

Puesto 43: Nobelhart & Schmutzig (Alemania)

Puesto 42: Ikoyi (Inglaterra)

Puesto 41: Mayta (Perú)

Puesto 40: Le Du (Tailandia)

Puesto 39: Piazza Duomo (Italia)

Puesto 38: Sorn (Tailandia)

Puesto 37: Oteque (Brasil)

Puesto 36: The Jane (Bélgica)

Puesto 35: Frantzén (Suecia)

Puesto 34: Rosetta (México)

Puesto 33: Pujol (México)

Puesto 32: Den (Japón)

Puesto 31: Belcanto (Portugal)

Puesto 30: Tim Raue (Alemania)

Puesto 29: Boragó (Chile)

Puesto 28: Elkano (España)

Puesto 27: A casa do porco (Brasil)

Puesto 26: The Chairman (Hong Kong)

Puesto 25: El chato (Colombia)

Puesto 24: Odette (Singapur)

Puesto 23: Sühring (Tailandia)

Puesto 22: Steirereck (Austria)

Puesto 21: Florilege (Japón)

Puesto 20: Wing (Hong Kong)

Puesto 19: Reale (Italia)

Puesto 18: Plénitude (Francia)

Puesto 17: Kol (Inglaterra)

Puesto 16: Kjolle (Perú)

Puesto 15: Sézanne (Japón)

Puesto 14: Quique Dacosta (España)

Puesto 13: Tresind Studio (Emiratos Árabes)

Puesto 12: Lido 84 (Italia)

Puesto 11: Séptime (Francia)

Puesto 10: Don Julio (Argentina)

Puesto 9: Gaggan (Tailandia)

Puesto 8: Alchemist (Dinamarca)

Puesto 7: Quintonil (México)

Puesto 6: Atomix (Estados Unidos)

Puesto 5: Maido (Perú)

Puesto 4: Diverxo (España)

Puesto 3: Table by Bruno Verjus (Francia)

Puesto 2: Asador Etxebarri (España)

Puesto 1: Disfrutar (España)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis