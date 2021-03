Mario Vargas Llosa cuenta cómo tomó la decisión de donar sus libros a la biblioteca regional de Arequipa. | Fuente: AFP

En conversación con el director de la biblioteca regional de Arequipa, Mario Rommel Arce, el autor de "La ciudad y los perros", Mario Vargas Llosa, recordó el momento en el que decidió donar sus libros a este establecimiento después de haber recibido su Premio Nobel de Literatura en el 2010.

"Siempre recuerdo como estaba la ciudad prácticamente banderada, el desfile de los estudiantes de los colegios en el acto que se organizó el señor Guillén, gobernador de Arequipa en ese tiempo. La manera en la que participó y estilumó a los estudiantes, me emocionó y tomé la decisión de donar mis librs a la biblioteca que son testimonios vivos de no solo de mi formación como escritor y hombre de cultura, también de mi trayectoria porque son muchas historias de los países y lugares que he vivido", comentó el escritor notablemente emocionado.

Para MVLL, los libros son un objeto muy importante en su vida por lo que siempre agradece que se haya dado esta iniciativa de poder donar su material al lugar que lo vio nacer:

"No hay nada más personal que una biblioteca que me ha acompañado, fueron en esos días cuando estuve en Arequipa que viví la manera en cómo mi ciudad natal vivo la concesión de mi Premio Nobel, ahí tome la decisión que donar lo que se ha ido materializando año tras año: mis libros", agregó.

10 AÑOS DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA

En el 2010, Mario Vargas Llosa se convirtió en el primer escritor peruano en obtener el Nobel de Literatura. Una noticia que llegó en la mañana del 7 de octubre, hace ya 10 años. Eran las 5 a.m. y Vargas Llosa se encontraba en Nueva York -preparando su clase para el curso "Filosofía de la escriura" que impartía en la Universidad de Princeton- cuando recibió una llamada. Era el secretario general de la Academia Sueca, quien le comunicaba la noticia.

“Me alegra que esta sea una manera de premiar a muchos otros compatriotas escritores que también han sido merecedores de este premio. Este es un triunfo no solo para mí sino para todos los peruanos”, dijo entonces. Asimismo anunció que tenía pensado regresar al Perú en diciembre. “Siempre paso los meses de verano en Lima donde tengo todavía familia, tengo mis libros y sobre todo muchos amigos”, compartió a los medios ese 7 de octubre del 2010.

“Yo hace muchos años que no pensaba que estaba entre los candidatos. Ha sido una sorpresa mayúscula esta mañana, ni siquiera en estos días tenía el recuerdo que se estaba dando este premio por estas épocas. Ha sido una gran sorpresa y en primer momento pensé que si no era una broma”, respondió Mario Vargas Llosa cuando se enteró que se convirtía en el Nobel de Literatura.

