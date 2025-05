La verdad sobre la muerte de Mario Vargas Llosa: su hijo Álvaro detalla la causa y sus últimos momentos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álvaro Vargas Llosa rompió el silencio para aclarar las versiones que han circulado sobre la muerte de su padre, el escritor y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Sin mencionar directamente a Jaime Bayly, quien había asegurado que el autor falleció a causa de un "cáncer hematológico", el ensayista pidió no prestar atención a informaciones infundadas.

“Aconsejo no prestar oídos a nadie que no haya tenido acceso a mi padre o a mi familia”, señaló Álvaro en una entrevista con El Comercio, dejando claro su malestar frente a los rumores que, según él, desvirtúan la memoria de su padre. Asimismo, precisó: “Mi padre no murió de leucemia. Lo que tenía era unas defensas muy bajas que lo hacían propenso a infecciones de distinto tipo”, revelando que el deterioro de la salud del escritor culminó con una neumonía fatal, complicación que finalmente resultó definitiva.

Álvaro detalló que, además de las infecciones recurrentes, Vargas Llosa sufrió insuficiencia cardíaca durante la etapa final de su enfermedad. Explicó que la familia siempre supo que tarde o temprano una infección superaría sus defensas, algo que lamentablemente ocurrió con la última neumonía.

¿Cómo fueron los últimos días de Mario Vargas Llosa?

El primogénito del Nobel compartió también detalles íntimos sobre los últimos días de Mario Vargas Llosa, destacando que toda la familia se reunió en Lima para acompañarlo. En un ambiente cargado de afecto, el escritor fue paseado en silla de ruedas y en auto, mientras sus seres queridos le leían poemas, fragmentos de novelas y le hacían escuchar música clásica, especialmente sonatas de Beethoven y composiciones de Mahler.

“Hubiera preferido irme antes que tú”, confesó Álvaro que le dijo a su padre en un momento de cercanía y emotividad. Según relató, la familia procuró hacer que sus últimos momentos fueran lo más confortables y dignos posible, rodeándolo siempre de cariño y respeto.

Mario Vargas Llosa nunca perdió su sentido del humor

A pesar de su delicado estado de salud, Vargas Llosa nunca perdió su sentido del humor ni su carácter. Álvaro contó que su padre era plenamente consciente de su deterioro y que, incluso en sus últimas semanas, hacía comentarios con humor negro, demostrando su vitalidad hasta el final.

Finalmente, recordó que el escritor dejó en claro su deseo de ser cremado, voluntad que la familia cumplió tras su partida.

Informes RPP Los pasos de Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa es uno de los peruanos más ilustres, nuestro único premio Nobel por su obra literaria reconocida mundialmente. También es conocido por defender la democracia y las libertades, así como por su breve incursión política. Conozcamos más de su larga y rica trayectoria en el siguiente informe. Leer más Compartir Informes RPP Share 00:00 · 00:00