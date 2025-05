¿Dejó Mario Vargas Llosa textos inéditos para ser publicados? Esto respondió su hijo Álvaro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ensayista y periodista Álvaro Vargas Llosa habló con el diario La Nación sobre los últimos días de su padre, Mario Vargas Llosa, quien falleció el pasado 13 de marzo a los 89 años. El primogénito del escritor peruano respondió varias interrogantes relacionadas a la trayectoria del premio nobel de literatura, desde las novelas de su autoría favoritas, la posibilidad de escritos inéditos y hasta lo que significó Isabel Preysler en su vida sentimental.

Una despedida entre libros y memorias en Lima

Álvaro explicó que el regreso de su padre a Lima, poco antes de morir, fue por razones de salud y por el deseo de estar rodeado por su familia y sus libros más queridos. "Él estaba ya muy fatigado, necesitaba un tipo de compañía, de estructura, de ayuda, que estaba dictada por dónde estaba la mayor parte de la familia. Una vez que estuvo allí, el resto de la familia que no vivimos en Lima hicimos innumerable cantidad de viajes para llegar y estar con él todo el tiempo posible. Hubo una presencia permanente de la familia en Lima", dijo.

Entre los textos que acompañaron al nobel estaban obras de Borges, Faulkner, Flaubert, Kafka, Tolstoi y Dostoievski, así como novelas de caballería. "Estar rodeado en la etapa final por esos libros, que además están bellamente encuadernados, tenía cierta lógica", agregó.

Diálogos de despedida y paseos clandestinos

Cada miembro de la familia, según Álvaro, vivió esta etapa final de forma íntima. "Cada uno de nosotros le leíamos y era muy bonito lo que él comentaba; o le hablábamos de ciertos episodios de su vida y sus novelas, o le contábamos de nuestras vidas, para él era muy estimulante", recordó. Aunque Mario Vargas Llosa no expresó abiertamente que eran diálogos de despedida, la familia percibía de ese modo.

Durante sus últimos meses, realizaron paseos casi clandestinos por los escenarios que inspiraron sus novelas, como el bar La Catedral o el penal de Lurigancho, una experiencia que Álvaro describe como "muy bonita", ya que ayudaba a su padre a recordar algunos detalles que había olvidado.

"En el trayecto íbamos hablando de la novela, de la significación que tenía, y eso le permitía a él recordar, en una etapa en que la memoria le estaba fallando, y le daban una mezcla de sorpresa y alegría. Recordaba cosas que había olvidado... Estos paseos los hacíamos casi en clandestinidad: elegíamos horas, vestimenta, todo tipo de detalles para que no se diera cuenta la gente, porque adonde iba y lo reconocían se arremolinaba la gente y eso para su salud era malísimo. A veces hubo hasta que disfrazarlo", comentó.

Con su nieto Leandro, en Cinco Esquinas en Barrios Altos (donde aparece un cadáver y viven dos protagonistas en la novela), paso por la inaccesible casa donde nació Felipe Pinglo (Le dedico mi silencio) y la Quinta Heeren (gracias, administrador, por el acceso). pic.twitter.com/CdL0D8zFVG — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 26, 2025

El destino de su obra: ¿dejó escritos inéditos?

Sobre el futuro de la obra de Mario Vargas Llosa, Álvaro confirmó que la gestión editorial seguirá a cargo de la agencia literaria Carmen Balcells, con la que el escritor trabajó durante seis décadas. Su archivo personal, compuesto por manuscritos y cartas, permanecerá en la Universidad de Princeton, donde será accesible para investigadores a medida que se digitalice.

"Él dejó instrucciones de que si quedaba algo, fuera enviado allí, donde están muy bien cuidadas y de fácil acceso para quien quiera investigar porque se están digitalizando. Luego queda la Biblioteca de Arequipa, donde hay unos treinta mil volúmenes y hay por enviar algunos miles más, y una casa-museo, en donde nació. Son tres cosas distintas: su obra, sus papeles y la biblioteca", expresó.

Consultado sobre la posible existencia de obras inéditas, reveló que, aunque hay notas preliminares de un ensayo de Sartre y algunos cuentos sueltos, es difícil hallar material sustancial para nuevas publicaciones.

"Eso todavía está por descubrirse. No lo veo fácil; él había anunciado, después de su última novela, Le dedico mi silencio, que quería escribir un ensayo sobre Sartre, y llegó a hacer algunas notas, pero no constituyen verdaderamente el embrión de un libro, fueron cosas muy preliminares. Ya no tenía la fuerza para ello. Eso no está en condiciones de ser publicado. Y algún cuento que empezó a escribir en los últimos años. Él no era realmente un cuentista, pero tenía la idea de ir reuniendo algunos para publicar algún día un volumen. Habrá que revisar sus cuadernos, pero no habrá gran cosa. Queda una serie de once capítulos que hice para la televisión con el Grupo Salinas de México. Una vida en palabras, una larga serie de once capítulos de una hora cada uno sobre su vida, su obra y su actividad cívica, con un recorrido por todos los lugares donde habían ocurrido cosas importantes en su vida y en su obra. Y eso ya está disponible para el público", sostuvo.

Las novelas preferidas del nobel e Isabel Preysler

Respecto a las obras de su autoría que más le gustaba, Álvaro dijo que su padre prefería Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo. Personalmente, también incluyó La fiesta del Chivo e Historia de Mayta, esta última, según dijo, muchas veces malinterpretada como una novela únicamente política, cuando en realidad "es el más literario de sus libros".

Al ser consultado por si Isabel Preysler, expareja de Mario Vargas Llosa, se había comunicado con la familia tras su fallecimiento, Álvaro fue directo: "No, pero yo creo que mejor así. Es una etapa ya superada, ese fue un pequeño paréntesis en la vida de mi padre".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis