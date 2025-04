Jaime Bayly lamenta la muerte de Mario Vargas Llosa y cuenta los motivos de su alejamiento: "Nunca fuimos amigos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Bayly rompió su silencio sobre la muerte de Mario Vargas Llosa. Por medio de su canal de YouTube, el escritor peruano, radicado en Miami, afirmó sentirse “muy afectado” por el deceso del premio nobel de Literatura el último domingo 13 de abril, en Lima.

“Por supuesto, estoy muy afectado. Yo no fui amigo de Vargas Llosa, sería una petulancia, una jactancia de mi parte decir tal cosa, pero lo conocí y lo entrevisté. Lo leí con pasión, lo defendí y después nos distanciamos. Así que nunca fui su amigo, pero estuve de su lado un largo tiempo”, comenzó diciendo el autor de Los Genios.

Seguidamente, Jaime Bayly contó que conoció a Mario Vargas Llosa en 1983 en una cena cuando era reportero del extinto diario La Prensa. Del mismo modo, recordó que lo volvió a entrevistar un año después en el programa Conexiones cuando Vargas Llosa estaba “tentado por entrar en política”.

“Tampoco fui su enemigo, pero nos distanciamos bastante y nos dijimos unas cosas que de mi parte hubiera querido no decirle (…) No podría decir yo que era su amigo. Yo era amigo de sus hijos, de Álvaro y de Gonzalo, y un poco de Morgana”, precisó.

No obstante, Bayly afirmó sentirse agradecido con Mario Vargas Llosa por hablar con una conocida editorial en España para que publiquen su primera novela No se lo digas a nadie. “De no haber sido por la intervención Vargas Llosa, esa novela nunca hubiera sido publicada en España”, enfatizó.

Por otra parte, recalcó que estuvo con Mario Vargas Llosa en algunas reuniones sociales ya que era un gran amigo de su hijo Álvaro de quien también se distanció.

“No tengo fotos con Mario Vargas Llosa. Repito, no fui su amigo. Yo fui amigo de Álvaro. ¿Y ahora soy amigo de Álvaro? No. ¿Soy su enemigo? Yo diría que no. No me considero su enemigo, pero somos examigos”, sostuvo.

Jaime Bayly es un reconocido presentador de televisión y escritor peruano. | Fuente: Instagram (baylytvoficial)

¿Por qué Jaime Bayly y Mario Vargas Llosa se distanciaron?

Jaime Bayly contó que hubo dos momentos que marcaron su distancia con Mario Vargas Llosa. La primera vez, según Bayly, fue cuando el autor de La casa verde apoyó abiertamente la campaña presidencial de Alejandro Toledo el 2001 mientras que él apoyó a Zaraí Toledo, hija que el exmandatario no quiso reconocer.

“Me distancié de Mario Vargas Llosa por razones tontas de política aldeana. Razones estúpidas de intrigas políticas tribales. La primera fue por Alejandro Toledo, un gran embustero, sinvergüenza y ladrón”, señaló.

De igual manera, recordó que, diez años después, tuvo otras desavenencias con Mario Vargas Llosa cuando este apoyó a Ollanta Humala para la Presidencia el 2011 mientras que Bayly fue un duro opositor de Humala Tasso.

“Tuvimos otra pelea alrededor de Ollanta Humala. En la pelea con Toledo, Mario Vargas Llosa me llamó chismoso, manipulador e intrigante. Con Humala, Vargas Llosa me llamó payaso y bufón”, comentó.

Asimismo, mencionó que la última vez que vio a Mario Vargas Llosa fue el 2016 en la Feria del Libro de Guadalajara cuando el novelista se encontraba haciendo su obra de teatro. “Quedé impresionado por la memoria portentosa de Vargas Llosa”, acotó.

Jaime Bayly escribió Los Genios, una ficción sobre el puñete de Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. | Fuente: Facebook (La página de Bayly)

Jaime Bayly: “El primer error de Vargas Llosa fue darle el puñetazo a Gabo”

Para Jaime Bayly, Mario Vargas Llosa tuvo “tres errores capitales” los cuales, de acuerdo con el autor de La mujer de mi hermano, fueron dictados por “la soberbia, la vanidad y la arrogancia”.

“Su primer error capital fue darle ese puñetazo a Gabo (Gabriel García Márquez) Eso fue un acto de bajos instintos. Segundo error, dictado por la vanidad, fue ser candidato presidencial. ¿En qué estaba pensando?”, cuestionó Bayly.

En ese sentido, recalcó que el tercer error de Vargas Llosa fue dejar a Patricia Llosa, con quien estuvo casado más de 50 años, para mudarse con Isabel Presley. “Vargas Llosa tuvo mucha suerte de que Patricia Llosa lo perdonase y que lo acogiese en el apartamento de Barranco, en Lima, para que lo acompañe en sus últimos años”, opinó.

“Gracias a Patricia Llosa, Mario Vargas Llosa murió en paz y acompañado de su familia y muy en particular de su hijo Álvaro, quien dejó atrás algunos desencuentros con su padre y fue un gran hijo. Mis condolencias a la familia”, concluyó.

