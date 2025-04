Pedro Cateriano y el legado de Mario Vargas Llosa: "Su defensa de la libertad trascendió la literatura"

El autor de Vargas Llosa. Su otra gran pasión valoró la acogida mediática de su obra en varios países y celebró el homenaje póstumo que le rendirán al escritor en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Desde Buenos Aires, donde participará como invitado en la Feria del Libro de Argentina, el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano ofreció declaraciones al programa Ampliación de Noticias de RPP, en el marco de la presentación de su biografía política de Mario Vargas Llosa, titulada Vargas Llosa. Su otra gran pasión.

El evento contará con un homenaje póstumo al nobel peruano, fallecido recientemente, en el que participarán destacados expositores como el periodista español Juan Cruz, quien presentará una obra dedicada también a la memoria del escritor, así como su hijo Álvaro Vargas Llosa. “Me llena de ilusión rendirle homenaje a Vargas Llosa. La reacción internacional tras su fallecimiento refleja el aprecio que le han tenido en distintos países, no solo por su obra, sino también por su defensa de la cultura de la libertad”, expresó Cateriano.

El político peruano destacó además la relevancia del pensamiento liberal de Vargas Llosa y recordó que no solo fue un “hombre de palabra, sino de acción”, razón por la cual las múltiples muestras de reconocimiento que ha recibido son más que merecidas.

Durante la presentación de su libro, Cateriano estará acompañado por Alberto Benegas Lynch (h), reconocido intelectual argentino del ámbito liberal. “A él lo conozco porque lo llevé a conocer los cuadros de su pariente Alberto Lynch en Lima. Espero tener oportunidad de dialogar con él durante la feria”, comentó.

Asimismo, reconoció sentirse sorprendido por la acogida internacional que ha tenido su obra. “Me ha impresionado la acogida mediática. No pensé que en Argentina se imprimiera mi libro, tampoco en Colombia, Chile ni México. Esto me abruma. Y verlo exhibido en El Ateneo… no lo imaginé”, confesó.

Finalmente, Pedro Cateriano compartió una imagen simbólica del homenaje a Vargas Llosa ya que, sobre su ataúd, había un libro de Borges. "Mario tuvo una profunda admiración por Borges, lo expresó en un ensayo que escribió sobre él. Gracias a Vargas Llosa conocí a su viuda y la invité a Lima. Esa cercanía intelectual y admiración mutua es reconocida en Argentina. Ambos compartían una postura crítica frente al peronismo”.

