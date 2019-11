Los críticos de Mateo Garrido-Lecca se convirtieron, ahora, en sus mayores defensores. | Fuente: Instagram

Los suelen confundir, pero no son el mismo: uno es Mijael Garrido-Lecca, exconductor de televisión y ahora flamante candidato al Congreso por el partido aprista; el otro, Mateo Garrido-Lecca, ingeniero industrial y comediante curtido del bullying en redes sociales. Aunque unidos por lazos sanguíneos, el que se dedica a sonsacar risas —Mateo, es decir— sostiene que con su primo lejano mantiene una relación cordial. Pero no así con el Apra.

De allí que, en la última semana, haya trascendido una aclaración que Mateo hizo desde su cuenta de Twitter: él no solo no postularía jamás por el Apra, sino también espera que dicho partido no llegue a las próximas elecciones congresales. Sus críticos se convirtieron en sus defensores y el nuevo jale de Pataclaun recibió mensajes de apoyo por parte de cientos de usuarios. “Yo no quise atacar a nadie. Pero está claro que la gente tiene más antipatía por el Apra que por mí. De hecho, he sentido mucho apoyo de parte de gente que antes me criticaba muchísimo, pero sé que es momentáneo”, manifiesta en conversación con RPP Noticias.

Amigos gracias por sus buenos deseos de entrar al APRA, pero...

1. Yo no soy ese.

2. Jamás lo haría.

3. Recuerden que está en nosotros hacer que ese partido desaparezca en las próximas elecciones.#EsoNomásGracias — Mateo Garrido Lecca (@mateoglg) 1 de noviembre de 2019

LIDIAR CON EL BULLYING

Sus publicaciones en redes sociales no son del gusto de todos y Mateo Garrido-Lecca lo sabe mejor que nadie. “Yo ya aprendí, con tantas críticas en el tiempo, a no afectarme ni de manera positiva ni negativa por comentarios de gente que yo no conozco”, confiesa. Y es que, tras dos años de ser el blanco de distintas críticas, bromas e insultos, el autor del unipersonal “Selfie” reconoce haberse curtido de las opiniones adversas.

Por eso, Garrido-Lecca cree que este tipo de situaciones deben ser combatidas con buen humor antes que con lamentaciones y amarguras. “El humor es una forma de ver la vida. Todos estamos frente a obstáculos y hay dos maneras de pasarlos: llorar, deprimirse, quejarse, renegar, botar la rabia hasta resolverlo. O reírse del problema hasta minimizarlo, volverlo banal, plano. Es una forma más saludable de llevar los problemas. La risa es un bien necesario. Saber reírnos de la vida y de nosotros mismos es una habilidad que hay que aprender a desarrollar para vivir de manera más saludable”, indicó.

EL DATO

Con más de 500 funciones de stand-up comedy en su haber, Mateo Garrido-Lecca se prepara para un nuevo proyecto bajo la dirección de July Naters, la creadora de Pataclaun, una iniciativa en la que aún está en proceso de formación su personaje como clown. Por otro lado, su unipersonal “Selfie” se presentará desde el 20 de noviembre en el Teatro Pirandello a lo largo de tres fechas y estará presente en el Comedy Fest 2019, próximo a realizarse el 21 de noviembre.