Mijael Garrido Lecca aceptó invitación del APRA para postular al Congreso en 2020

Mijael Garrido Lecca anuncia su intención de postular al Congreso. | Fuente: Youtube: Jaime Bayly

El periodista Mijael Garrido Lecca anunció este lunes su intención de postularse al Congreso en las elecciones del próximo año junto al Partido Aprista Peruano.

En una entrevista con el programa de Jaime Bayly, Garrido Lecca declaró: “Me reuní con el Partido Aprista y me hizo, a través de su comisión política, la invitación para participar en este proceso porque hay una necesidad de nuevas caras… Me ha ofrecido la comisión política, que son los dirigentes nacionales, y yo he aceptado con entusiasmo y mucho orgullo”.

No obstante, aclaró: “Estoy como invitado, esto tiene que ratificarse en un proceso de congreso de delegados y una convención que va a terminar el 3 de diciembre. Yo he dicho que sí, pero falta que me acepten. Si voy, me reinscribo”.

Según dijo, “varios partidos políticos”, entre ellos el Partido Popular Cristiano (PPC) y Perú Nación (PN) lo invitaron a formar parte de sus listas a las elecciones del 26 de enero del próximo año.

El economista de profesión señaló que militó en el Apra hasta los 18 años, además su padre y su abuelo formaron parte de esa agrupación política, por lo que habría mayor afinidad con ese partido.

Sin embargo, descartó que planee dedicarse a la política por mucho tiempo. “Me parece un poco aburrido”, reconoció.

“Lo que haré es lo mejor que pueda, si se me da la oportunidad en el Apra y los peruanos votan por mí, porque de repente nadie vota por mí. (Lo haré) por 15 meses y de ahí continuaré con mis planes, quiero llevar estudios aquí en Miami y ser papá”, señaló.