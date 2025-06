'Mérito' ingresó al The World’s 50 Best 2025: Juan Luis Martínez, el chef que llevó la fusión peruano-venezolana al podio global

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Perú sigue consolidando su lugar en la élite gastronómica global. En la edición 2025 del prestigioso ranking The World’s 50 Best Restaurants, el restaurante Mérito, dirigido por el chef Juan Luis Martínez, ocupa el puesto 26 a nivel mundial. Esta distinción no solo enaltece la cocina peruana, también celebra la riqueza de la fusión latinoamericana que define su propuesta.

Martínez, de origen venezolano, expresó su emoción en una entrevista con RPP y destacó el impacto de este reconocimiento: “Es un poco abrumador, inesperado, pero estamos muy contentos. Estar al lado de chefs como Micha, Pia, Virgilio, Gastón... nos llena de orgullo”.

Una cocina de raíces mixtas

Mérito, ubicado en el distrito de Barranco, en Lima, nació de la unión de dos culturas profundamente conectadas por la gastronomía: Perú y Venezuela. El chef relató que tras su paso por Francia y España, llegó al Perú en 2014 para hacer prácticas en el restaurante Central, de Virgilio Martínez. Fue entonces cuando descubrió que la capital no solo era una escala profesional, sino un lugar donde podía construir su hogar y carrera.

“Vivir en Perú se sentía mucho más como vivir en Venezuela. Aquí me siento a gusto, me siento que aprecian lo que hacemos y es donde también podemos expresarnos y ser quienes somos”, comentó el chef.

La carta de Mérito ofrece platos con identidad propia: arepas reinterpretadas, choclo peruano con queso venezolano, y creaciones que juegan con ingredientes cotidianos para presentarlos desde nuevas perspectivas. “Nuestro objetivo es sorprendernos a nosotros mismos cada día y, con eso, sorprender también al cliente”, explicó.

Un camino con visión y pasión

Aunque reconoce que no imaginaba estar en una lista global tan pronto, Juan Luis enfatiza que todo ha sido fruto de un trabajo planeado y constante. “Esto no es una casualidad ni una lotería. Le metemos mucha pasión, cariño y disciplina”, afirma. Además, destaca la importancia del equipo de casi 90 personas que trabaja con él y su esposa Michelle, quien está a cargo del diseño y experiencia visual del restaurante.

“Siempre queremos llevar nuestros límites hasta donde nunca pensamos que podríamos llegar”, dijo Juan Luis, quien también lidera otros espacios gastronómicos como Demo y Clon, alimentados por la experiencia creativa de Mérito.

Perú: capital culinaria global

Mérito no fue el único restaurante peruano en destacar este año. La lista también incluyó a Maido, de Mitsuharu Tsumura, como el mejor restaurante del mundo; así como a Central, que ya pasó a la categoría "Best of the Best", tras liderar la lista en 2023.

Este nuevo logro consolida a Perú como epicentro de la cocina mundial y demuestra que la creatividad, la identidad y el trabajo constante siguen siendo el mejor ingrediente para alcanzar la excelencia.

El restaurante peruano Mérito está en el puesto 26 de 'The World’s 50 Best'.Fuente: X:@TheWorlds50Best

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis