Miss Mundo 2021 suspende su final ante casos de contagio de la COVID-19. | Fuente: Composición (Instagram / Miss World 2021)

Todo estaba listo: el Miss Mundo 2021, que había convocado a más de 100 candidatas de diversos países, se llevaría a cabo este jueves 16 de diciembre en Puerto Rico. Sin embargo, el evento se suspendió luego de que participantes y miembros del equipo dieran positivo a la COVID-19.

En un comunicado, publicado en las redes sociales de la organización, se dio a conocer que el concurso de belleza "pospone temporalmente el final de emisión global en Puerto Rico debido al interés de salud y seguridad de concursantes, personal, tripulación y público en general".

"La final será reprogramada en el Coliseum de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, dentro de los próximos 90 días", sostiene el Miss Mundo 2021 en su mensaje.

La decisión se tomó luego de que los "organizadores del evento" se reunieran con "los virólogos y médicos expertos contratados para supervisar el evento Miss Mundo 2021 y discutir con el Departamento de Salud de Puerto Rico".

Reinas de belleza en cuarentena

En la publicación del Miss Mundo 2021, los organizadores aseguraron que "se implementaron medidas de seguridad adicionales" para reforzar el cuidado de la salud de "los concursantes, equipo de producción y espectadores". Sin embargo, ante más casos positivos de COVID-19, "se tomó la decisión de aplazamiento".

Entre las medidas que tomó la organización para contrarrestar la posible propagación del patógeno, el primer paso fue "la cuarentena inmediata, pendiente de observación y pruebas adicionales, según las mejores prácticas en situaciones como esta".

Por esa razón, las concursantes deberán abandonar Puerto Rico y regresar a sus países, mientras que quienes hayan contraído el virus tendrán que salir del país una vez que les den de alta.

"Una vez y solo cuando los concursantes y el personal sean autorizados por funcionarios y asesores de salud, los concursantes y el personal relacionado regresarán a sus países de origen. Estamos deseando el regreso de nuestros concursantes (a quienes hemos crecido para conocer y amar) para competir por la corona de Miss Mundo", finalizó el comunicado.

