Médica y bombera: conoce a Nathaly Terrones, representante de Perú en el Miss Supranational 2024

El Miss Supranational es un concurso de belleza internacional fundado en 2009 por la Organización World Beauty Association. Se celebra anualmente y reúne a concursantes de diversos países que compiten en varias categorías, como trajes nacionales, traje de baño, traje de gala y entrevistas personales.

Este año, Nathaly Terrones será la representante de Perú. La modelo tiene en su haber el Miss Lima Centro (2016), Miss Perú Lima Este (2022), Miss Tourism World (2023) y quedó como segunda finalista en el Miss Perú 2023. Si bien tiene una trayectoria en el mundo del modelaje, es médico cirujano y bombera en la Estación Lima 4.

A poco de saber quién será coronada como Miss Supranational 2024, conoce un poco más de la peruana, contra quiénes compite y de qué países son.

¿Cuándo y dónde es el Miss Supranational 2024?

El Miss Supranational 2024 se realizará el próximo sábado, 6 de julio, en el anfiteatro Strzelecki Park, en la ciudad de Nowy Sącz, en Polonia.

El objetivo del certamen es no solo destacar la belleza física, sino también la personalidad, el carisma y el talento de las participantes. La ganadora del título de Miss Supranational representa la organización durante su reinado y participa en diversas actividades y eventos benéficos a nivel mundial.

Nathaly Terrones es médico cirujano.Fuente: @dra.nathalyterrones95

¿Quién es Nathaly Terrones, representante de Perú en Miss Supranational 2024?

Nathaly Andrea Terrones Sierra es una modelo, médica y bombera de 28 años, que representa a Perú en el certamen internacional. Sus padres, originarios de Cajamarca y Andahuaylas, le brindaron la oportunidad de estudiar Medicina en la Universidad Científica del Sur, y se graduó durante la pandemia.

Sus prácticas las realizó en el Centro de Salud de Velille de Chumbivilcas, en Cusco, y forma parte de la Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios de Lima 4, en Lince. "Me tomó cuatro años entrar al cuerpo de bomberos, es mi vida entera, he luchado contra todo. Sé que no puedo cambiar el mundo o a las personas, pero servir a mi patria con un granito de arena, me llena el corazón que pudimos salvar una vida más", escribió en sus redes sociales.

Por otro lado, tras su coronación en el Miss Supranational 2024, Nathaly Terrones habló sobre su carrera de medicina y cómo abordará el tema de la salud durante su reinado.

"Tengo muchos años de experiencia como médico serumista y médico COVID en pandemia. He atendido a pacientes en zonas rurales, pacientes oncológicos, pediátricos y ancianos abandonado a su suerte. Es triste contarles que, para poder llevarlos a un hospital, teníamos y tenemos que hacerlo en ambulancias en decadencia. Es lamentable la realidad de la salud en nuestro país. Como médico y como Miss Supranational Perú, quiero alzar mi voz de protesta, quiero que las niñas no solo me vean y digan que quieren ser como yo, sino quiero que me vean como una persona que inspira a los demás", contó.

¿Quiénes son las candidatas al Miss Supranational 2024?

Albania - Ema Hila Argentina - Agustina Bruenner Aruba - Rashida Schmidt Australia - Janaya Reimers Bangladesh - Towhida Tusnim Tifa Belgium - Elizabeth Victoria Raska Bolivia - Estefanía Ibarra Botswana - Leah Barotbetse Brasil - Isadora Murta Canadá - Rachel Murgel Cayman Islands - Jaci Patrick Chile - Vaihere Domingo Soto Colombia - Sherren Londoño Costa Rica - María José Segura Álvarez Cote D’Lvoire - Marie Louise Maitre Croatia - Esmeralda Slavicek Cuba - María José Cetina Curacao - Chanelle de Lau Czech Republic - Justuna Zednikova Denmark - Victoria Larsen Republica Dominicana - Jennifer Validez Ecuador - Domenica Alessi El Salvador - Naomy Montiel Equatorial Guinea - María José Nzang Finland - Aleksandra Hannusaari Germany - Luisa Victoria Malz Ghana - Abigail Kabirou Gibraltar - Phoebe Nobie Guatemala - Andrea Zapeta García Haití - Tarah Lynn Saint Elien Honduras - Stephie Morel Yanes Hong Kong - Jo An Ma Iceland - Helena Mafporsdottir O’connor India - Sonal Kukreja Indonesia - Harashta Haifa Zahra Italia - Camila Farnesi Japón - Yuki Sonoda Laos - Christina Lasasimma Malaysia - Andreana Celly Malta - Shania Degiorgo México - Andrea Sáenz Myanmar - Dee Nepal - Sajina Khanal Netherlands - Bo Grooten Nueva Zelanda - Meghan Kenney Nicaragua - Elena Etienne Nigeria - Sectra Omosede Okundaye Pakistán - Misbah Arshad Panamá - Samantha Jones Paraguay - Sofia Meyer Perú - Nathaly Terrones Filipinas - Alethea Ambrosio Poland - Angelika Jurkowianiec Portugal - Cristina Carvalho Puerto Rico - Fiorella Medina Perez Romania - Andreea Kira Stan Sierra Leone - Mabinty Mansaray Slovakia - Petra Sivakova España - Elizabeth Laker Sur África - Bryoni Natalie Govender Tailandia - Kasama Suetrong Togo - Claire Kougbleame Trinidad y Tobago - Dr- Brittany Deane Ucrania - Marina Mizhnova Reino Unido - Joanna Johnson Estados Unidos - Jenna Dykstra Uruguay - Lola de los Santos US Islas Vírgenes - Bria James Venezuela - Rossana Fiorini Vietnam - Lydie Vu

