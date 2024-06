Mujer de 71 años rompe barreras y se convertirá en la concursante de mayor edad en el Miss Texas USA

Marissa Teijo desafía los estereotipos de belleza y edad al participar en el certamen, marcando un hito histórico como la concursante de mayor edad en la competencia.

Después de que la organización del Miss Universo eliminara las restricciones de edad para que el certamen sea más inclusivo, muchas mujeres mayores de edad se han animado a competir en los concursos de belleza y una de ellas es Marissa Teijo, originaria de El Paso, quien busca hacer historia tras competir en el Miss Texas USA, que se celebrará este fin de semana en Houston.

A través de sus redes sociales, la modelo de 71 años se mostró feliz de participar y aseguró que su presencia será para "inspirar a las mujeres a esforzarse por ser lo mejor que puedan física y mentalmente, y a creer que hay belleza a cualquier edad". Asimismo, en conversación con NBC News, considera que "todas las mujeres tienen una nueva etapa de oportunidad, fuerza y belleza".

Jackie Garcia-Martínez, CEO de Bazaar Models, la agencia que representa a Marissa Teijo expresó su orgullo: "Represento a mujeres de todas las formas, edades y razas. Mientras preparo a mi equipo para competir en Miss Texas, estoy encantada de apoyar a estas mujeres que me inspiran como líder todos los días”, comentó a USA Today.

El certamen Miss Texas comenzó el pasado viernes 21 de junio en el hotel Hilton Houston Post Oak, donde decenas de concursantes de todo Texas competirán por el título de la mujer más bella del estado y un boleto para concursar por el título de Miss USA.

Marissa Teijo, originaria de El Paso, Texas es la concursante más longeva de la competencia.Fuente: @marissateijo

Teijo busca ser la siguiente Miss Texas, para intentar después ganar el título de Miss Estados Unidos.Fuente: @marissateijo

¿Quiénes son las misses que rompen estereotipos de edad?

Si bien Marissa Teijo es la primera concursante de Miss Texas en tener más de 25 años; en Argentina, la abogada y periodista de 60 años Alejandra Rodríguez cumplió uno de sus sueños de su adolescencia: fue coronada como Miss Buenos Aires. Divorciada y sin hijos, ganó el título frente a otras 34 participantes que aplaudieron este hito.

"Trato de comer comida orgánica, sin pesticidas. Como frutas, verduras y carne. Antes era vegetariana por mucho tiempo y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos", manifestó la ganadora al programa LUM resaltando que es mejor ir a un especialista. Por otro lado, comentó que es importante hacer ejercicios: "Al menos tres veces por semana, salgo a caminar y a trotar. Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar".

Lo mismo sucedió en Ecuador después de seleccionar a una candidata de 46 años. Yajaira Quizhpi, una ingeniera química nacida en la ciudad de Azogues, en la provincia de Cañar, y madre de un niño de 11 años.

"Las organizaciones están evolucionando y abrazando los cambios para fomentar la inclusión. Me siento honrada de tener esta oportunidad. Hemos derribado barreras y, como mujeres, avanzamos sin miedo al juicio ajeno", afirmó a CNN. “La experiencia ha sido gratificante. Me ha enriquecido personalmente. Me han apoyado mi esposo y mi hijo", añadió.

Podcast recomendado Hoy en Letras en el tiempo, Patricia del Río se sumerge en el fascinante mundo de historias y personajes de las reinas más emblemáticas de los últimos siglos, y cómo los escritores y escritoras de todas las épocas las recrearon en sus novelas y cuentos. El historiador, Mauricio Novoa, nos explica sobre el protagonismo de las reinas y de aquellas que revolucionaron el mundo. En el libro de la semana, la historiadora Claudia Núñez nos habla de ‘La Mariscala’ (Ediciones B, PRH 2022), la historia no contada de Francisca Zubiaga y Bernales, la primera presidenta del Perú. El periodista Diego Pajares recomienda tres películas imprescindibles sobre esta temática: The Crown, serie en Netflix; ‘Elizabeth’, con Kate Blanchet; y ‘La reina’, con Hellen Mirren. Leer más Letras en el tiempo | podcast Las reinas en la literatura