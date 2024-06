Miss Ecuador usa peluca por rara enfermedad que padece: "Es para el resto de mi vida, no tiene cura"

El último fin de semana se llevó a cabo la final del Miss Ecuador 2024 donde Mara Topic resultó ganadora y representará a su país en el certamen de belleza internacional que se realizará en noviembre en México.

De acuerdo con CNN, la joven de 29 años es directora y productora de cine, y ha colaborado en su compañía de producción con figuras legendarias de la música como Daddy Yankee y Rauw Alejandro.

Si bien Mara Topic ha acaparado las portadas por su coronación, aprovechó la oportunidad para concientizar al público sobre su enfermedad ya que leyó varios comentarios sobre el uso de pelucas en los concursos de belleza. La modelo confesó que padece el síndrome de Hashimoto.

"Tengo una enfermedad autoinmune que de alguna u otra manera te hace sentirte limitada, pero los límites están en la mente", mencionó la Miss Ecuador 2024. "No tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura". En las personas afectadas, el sistema inmunitario, encargado de defendernos contra virus y bacterias, produce anticuerpos que por error atacan la glándula tiroides. Esta glándula, ubicada en la base del cuello, regula múltiples funciones en nuestro organismo.

"Tu sistema inmunológico constantemente te está atacando. Hay personas que se ve de diferentes maneras, hay personas que no se pueden levantar de la cama, otras tienen altos niveles de estrés y no pueden hacer actividades físicas, otras tienen la piel superseca, a mí se me refleja en la pérdida de cabello, a otras no", explicó.

Tras ver cómo avanzaba su enfermedad, su médico le recomendó usar peluca para no dañar su cuero cabelludo: "Es un mal progresivo, pero estamos tratando de mejorar. Por eso mi doctora me dijo 'Mara, por qué no usas peluca, para que el poco pelo que estamos recuperando no se te dañe'", mencionó Mara Topic.

Mara Topic es hermana del excandidato presidencial de Ecuador, Jan Topic, quien se postuló en las elecciones de 2023.Fuente: @maratopic

¿Qué es el síndrome de Hashimoto, enfermedad que padece Mara Topic?

El doctor Alberto Quintanilla, médico endocrinólogo, conversó con el doctor Elmer Huerta, de RPP, sobre los trastornos de la función de la glándula tiroidea. De acuerdo con el especialista, las enfermedades tiroideas son más comunes en mujeres de mediana edad en comparación con el varón.

"Sobre todo en mujeres que tienen familiares con enfermedades tiroideas, el grupo predominante es entre 20 y 40 años", mencionó en el programa Espacio vital. "Como cualquier enfermedad, tiene diferentes causas. La principal es el hipotiroidismo que es causado por una enfermedad autoinmune, más conocido como síndrome de Hashimoto".

Ante los primeros signos de sospecha, un análisis de sangre servirá para determinar un diagnóstico. El resultado tendría que arrojar un alto nivel de TSH (hormona estimulante de la tiroides y que regula la producción de hormonas tiroideas), combinado con un bajo nivel de T4 (hormona producida por la glándula tiroides y ayuda a controlar el metabolismo y el crecimiento).

Si se confirma hipotiroidismo, al paciente se le recetará un tratamiento de por vida de levotiroxina. "Pastillas que se toman en ayunas todas las mañanas y es un reemplazo permanente de la hormona tiroides", dijo el médico endocrinólogo. "El hipotiroidismo es una condición que no es grave, nadie se muere por esto, pero sí afecta la calidad de vida. Si se deja de tomar la pastilla, el paciente se sentirá mal y si toma demasiado alcohol se va a afectar la absorción del medicamento, que debe ser prescrito de acuerdo al peso, edad y etapa de la vida", concluyó el especialista.

Podcast recomendado El doctor Alberto Quintanilla, médico endocrinólogo, explicó que el hipotiroidismo se produce debido a la disminución de la actividad de la glándula tiroides. Entre las causas mencionó las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Hashimoto, la extripación de la tiroides por cirugía, el yodo radioactivo (se usa menos ahora), ciertos fármacos como el litio, etc. Escucha la entrevista para mayor información. Leer más Espacio Vital (programa) | programa ¿Qué debemos saber sobre el hipotiroidismo?