"Demostré por qué merezco la corona": Tatiana Calmell respondió a críticas por supuesto favoritismo en Miss Perú 2024

Después de que Tatiana Calmell fuera coronada como Miss Perú 2024, la representante de Talara recibió varias críticas en redes sociales. Los seguidores del evento insinuaron que la modelo fue elegida por Jessica Newton y no porque en realidad era merecedora del reconocimiento.

Tras escuchar su nombre, la joven se mostró emotiva frente al público: "Lloro de emoción, es mágico el calor de todo el público. Después de mucho tiempo, tenemos un concurso con público y se siente el apoyo de las personas que realmente nos respaldan", dijo en la tarima.

Asimismo, Tatiana Calmell aprovechó la oportunidad para negar los rumores de favoritismo en el Miss Perú 2024 y sostuvo que, si ha sido coronada, es por su arduo trabajo, esfuerzo y preparación: "Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso".

Ahora, se alista para representar al país en el Miss Universo que se celebrará este año en México.

El recorrido de Tatiana Calmell para ganar el Miss Perú 2024

El último domingo, Tatiana Calmell, de 29 años, fue coronada como la nueva Miss Perú en un evento celebrado en la Plaza Grau en el Callao. La modelo peruana continuará el legado de su predecesora, Camila Escribens, y competirá por el título del certamen internacional.

Calmell destacó desde el inicio de la competencia, representando a Talara y clasificando entre las tres finalistas junto con Luren Márquez, Miss Perú USA, y Vanessa Medina, Miss Perú Loreto. En la última ronda, la que determinó su victoria, conquistó tanto al público como al jurado al exponer con gran elocuencia por qué deseaba ser la siguiente Miss Perú.

"Quiero ser Miss Perú porque aspiro a ser un agente de cambio. Hay muchos problemas por resolver y si no tomamos acción, pocas cosas cambiarán. Me comprometo a sumarme a diversas causas sociales que merecen atención", respondió. "Mi misión sería servir al prójimo y llevar alegría a cada rincón del Perú", agregó.

¿Quién es Tatiana Calmell?

Tatiana Calmell del Solar, nacida el 22 de julio de 1995 en Breña, creció en San Miguel. Su primer contacto con el modelaje fue a los 14 años, participando en varios comerciales de televisión. Durante su secundaria, compitió en el Elite Model Look junto a Janick Maceta y Alondra García-Miró.

A los 18 años, se destacó en el reality Perú Next Top Model debido a su experiencia previa en pasarelas. Sin embargo, fue eliminada después de acusar al modelo brasileño Antonio Borges, miembro del jurado, de tocamientos inapropiados durante una sesión de fotos.

Tras su participación en la televisión, Tatiana Calmell continuó su carrera como modelo, apareciendo en comerciales, portadas de revistas y siendo imagen de varias marcas. Paralelamente, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. A los 26 años, debutó como actriz en la telenovela Princesas de América Televisión.

En 2022, Tatiana Calmell fue una de las principales candidatas a Miss Perú. Aunque Alessia Rovegno ganó y representó al país en Miss Universo, Calmell fue seleccionada por Jessica Newton para competir en el Miss International 2022 en Tokio, donde obtuvo el tercer lugar.

