Paula Berbell sobre ser estilista de moda: "[Al inicio] es poco glamoroso y, por supuesto, no te pagan"

De pequeña, Paula Berbell tenía claro que no quería ser diseñadora de modas; por el contrario, quería vestir a diversas personalidades con los looks más atrevidos. “Yo sabía que no quería ser diseñadora, pero en España te decían que, si querías dedicarte a la moda, tenías que serlo”, cuenta en entrevista con Mucha Moda de RPP la ahora estilista española que radica en el Perú.

Fue difícil seguir su instinto y dedicarse a un rubro que no tenía, en ese entonces, profesionalización. “En España no existía la formación como tal. Y es que un estilista de moda es una persona encargada de generar conceptos creativos […] El estilista es el encargado de transmitir, a través de la ropa, todas las ideas que un cliente tiene, ya sea una persona, una marca o un canal de televisión”, explica Berbell.



Paula Berbell hizo prácticas como estilista de moda en el programa 'Cámbiame' de España.Fuente: Instagram @berbellpaula

Y es que para dedicarse al estilismo hay que conocer el lado B de la moda. “Yo me he dedicado a planchar, catalogar ropa, hacer maletas e ir de arriba para abajo. Es un trabajo poco glamoroso, se aleja mucho de lo que la gente entiende por moda, es sacrificado y, por supuesto, no te pagan”, recuerda la estilista española sobre sus inicios en la industria, quien tiempo después trabajó como directora creativa para Inditex.

UN ROMANCE CON LA MODA LATINOAMERICANA

Berbell sabía que al dedicarse a la moda dejaría sus raíces y conocería el mundo. “Si tú te dedicas a esta industria, tienes un poco este bicho de querer viajar y conocer otros países, porque la moda es global e internacional”, afirma la estilista que partió de España con destino a México.

Tras dedicarse a la industria de la moda en España, Paula Berbell recibió el llamado de una amiga mexicana que conoció en la universidad. “Ella me ofreció mudarme a México, trabajar juntas y lanzar nuestra propia marca”, confiesa la estilista que no dudó en armar maletas e instalarse en Latinoamérica. Después de unos años y un problema de visado, Berbell retornó a España, pero con la idea de volver. Al poco tiempo surgió la oportunidad de trabajar en Lima. “Me llegó una oferta de trabajo para Ripley como directora creativa de sus marcas. Dije que me encantaba. Además, se trataba de otro país y otra cultura”, relata.

La aventura en Perú inició a fines del 2019 y desde entonces la estilista de moda vive en Lima y se dedica a dirigir campañas de moda para distintas marcas.

Así como estas anécdotas, Paula Berbell comenta más pasajes de su vida en el programa Mucha Moda de RPP. Mira la entrevista completa este viernes 5 de julio.