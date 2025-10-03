Roma celebra la procesión del Señor de los Milagros: guía de horarios y recorrido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La procesión jubilar del Señor de los Milagros en Roma se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Todos los horarios indicados corresponden a la hora de Italia.

"La hermandad del Señor de los Milagros invita a toda la comunidad a participar de la procesión y de la bendición del santo patrón desde Plaza San Pedro", según informó la comunidad de Sahumadoras y cantoras de Roma a través de su página de Facebook.

Sábado 18 de octubre

10:00 a.m.: Solemne misa en la Basílica Santa María degli Angeli, ubicada en Piazza della Repubblica.

2:00 p.m.: Inicio de la procesión en Piazza della Libertà.

Itinerario de la procesión:

Piazza della Libertà (inicio)

Via Federico Cesi

Piazza Cavour

Via Triboniano

Lungotevere Castello

Santa Caterina

Piazza Pia (final), donde se realizará una vigilia que se extenderá hasta la madrugada del domingo 19 de octubre.

Domingo 19 de octubre

5:00 a.m.: Inicio de la procesión desde Piazza Pia.

1:30 p.m.: Bendición del Santo Padre, continuando con la Santa Misa en Piazza San Pedro.

Finalizada la misa, el recorrido de retorno se realizará a Piazza San Pietro por Largo dei Mutilati e Invalidi di Guerra, dando por culminada la procesión del Cristo Morado.

