Roma celebra la procesión del Señor de los Milagros: guía de horarios y recorrido

La procesión del Señor de los Milagros se celebra en tres fechas principales cada octubre.
La procesión del Señor de los Milagros se celebra en tres fechas principales cada octubre. | Fuente: Andina | Fotógrafo: Jhony Laurente
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La celebración comenzará el sábado 18 de octubre con la misa solemne en la Basílica Santa María degli Angeli (Piazza della Repubblica).

La procesión jubilar del Señor de los Milagros en Roma se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Todos los horarios indicados corresponden a la hora de Italia.

"La hermandad del Señor de los Milagros invita a toda la comunidad a participar de la procesión y de la bendición del santo patrón desde Plaza San Pedro", según informó la comunidad de Sahumadoras y cantoras de Roma a través de su página de Facebook.

Sábado 18 de octubre

  • 10:00 a.m.: Solemne misa en la Basílica Santa María degli Angeli, ubicada en Piazza della Repubblica.

  • 2:00 p.m.: Inicio de la procesión en Piazza della Libertà.

Itinerario de la procesión:

  • Piazza della Libertà (inicio)

  • Via Federico Cesi

  • Piazza Cavour

  • Via Triboniano

  • Lungotevere Castello

  • Santa Caterina

  • Piazza Pia (final), donde se realizará una vigilia que se extenderá hasta la madrugada del domingo 19 de octubre.

Domingo 19 de octubre

  • 5:00 a.m.: Inicio de la procesión desde Piazza Pia.

  • 1:30 p.m.: Bendición del Santo Padre, continuando con la Santa Misa en Piazza San Pedro.

Finalizada la misa, el recorrido de retorno se realizará a Piazza San Pietro por Largo dei Mutilati e Invalidi di Guerra, dando por culminada la procesión del Cristo Morado.

Señor de los Milagros

