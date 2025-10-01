Señor de los Milagros: RPP transmitirá en vivo la primera procesión y la salida simultánea en el Perú y el mundo

Por primera vez, RPP realizará una transmisión especial desde la primera salida del Señor de los Milagros y de 64 hermandades en el Perú y el extranjero.

Octubre marca el inicio de la tradicional procesión del Señor de los Milagros. Este sábado 4 de octubre, las andas del Cristo Moreno volverán a recorrer las calles de Lima desde el mediodía, en un evento que por primera vez se realizará en simultáneo en diversas ciudades del mundo y podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de RPP.

Tras el tradicional toque de campana a cargo del cardenal Carlos Castillo, 64 hermandades del Perú y del extranjero levantarán simultáneamente el anda en sus respectivas jurisdicciones. Ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se unirán a este gesto simbólico que refleja la expansión de la fe en torno a la sagrada imagen.

José Luis Toledo, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, informó que el recorrido del sábado iniciará por la avenida Tacna, continuará por la avenida Emancipación y el jirón Chancay —donde se rendirá homenaje a los hermanos jubilados de la institución— y seguirá por el jirón Conde de Superunda para luego retornar a la avenida Tacna, con dirección al Monasterio de Las Nazarenas.

Recorrido del Señor de los Milagros

El cardenal Castillo también anunció que este año habrá otra novedad: tras 22 años, la imagen visitará nuevamente la diócesis del Callao en un recorrido extraordinario el 26 de octubre. Además, se han programado procesiones en diversas fechas del mes, misas diarias en el Santuario de Las Nazarenas y el regreso de las Meditaciones Nocturnas del Mes Morado a través de redes sociales.

La Hermandad del Señor de los Milagros, por su parte, precisó que las rutas incluirán homenajes en la Plaza Mayor de Lima, el Congreso de la República y el Hospital Loayza, además de la tradicional visita al Callao en el denominado Nazareno Móvil.

Hermandades de París, Roma, Santiago de Chile y Caracas se unirán a la salida simultánea del Señor de los Milagros.Fuente: Andina

¿Cómo seguir la transmisión especial de RPP?

Este sábado 4 de octubre, desde las 11:30 a. m., RPP transmitirá en vivo la primera salida del Señor de los Milagros, junto con la salida simultánea de las hermandades en el Perú y el extranjero, a través de su multiplataforma. La conducción estará a cargo de Fernando Carvallo.

RPP transmitirá en vivo el primer recorrido del Señor de los Milagros en una cobertura especial conducida por Fernando Carvallo.Fuente: Andina

