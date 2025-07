Salvador del Solar recuerda sus anécdotas con Pantaleón y su vínculo con Mario Vargas Llosa en el cine

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salvador del Solar recordó anécdotas con su personaje de Pantaleón en la recordada película Pantaleón y las visitadoras del director Francisco Lombardi, la cual fue una adaptación cinematográfica de la icónica novela del nobel peruano Mario Vargas Llosa. En entrevista en el programa Conexión de RPP, el actor peruano de 55 años afirmó que dicho proyecto significó “un antes y después” en su carrera.

En ese sentido, señaló que pudo conocer a Mario Vargas Llosa durante la grabación de la película y que conversando con él le comentó lo asombrado que estaba por la visión que se hizo de su obra gracias al guion elaborado por los escritores Giovanna Pollarolo y Enrique Moncloa, quienes le dieron “un giro” a la novela del escritor.

“La novela era una sátira para burlarse del gobierno militar que gobernaba el país en 1973, pero en la versión de la película, Pantaleón es un personaje que vive un drama real para hacer su trabajo lo mejor posible llevando a un perfeccionismo al borde de lo patológico que termina siendo gracioso a pesar de que vive muy en serio”, señaló.

Del mismo modo, comentó que en un programa en Colombia, grabado en vivo desde un teatro, las personas lo llamaron 'Panta'. “Todavía me dicen ‘Don Panta’. Me dijeron desde arriba: 'Qué hable Pantaleón'. El personaje mantiene mucha vigencia y por supuesto la película”, sostuvo Del Solar.

Salvador del Solar y Angie Cepeda protagonizaron la película Pantaleón y las visitadoras. | Fuente: Inca Films S.A

Salvador del Solar: “Yo no me imaginaba como Pantaleón en la película”

Salvador del Solar precisó que no conocía a Mario Vargas Llosa ni a Francisco Lombardi antes de grabar Pantaleón y las visitadoras en 1999 y que fue Ricardo Velásquez, gran amigo de Del Solar que trabajó como asistente de dirección de Lombardi, quien lo llamó por pedido del cineasta peruano.

“Francisco Lombardi me dijo que quería hacer Pantaleón y las visitadoras. Yo le pregunté cuándo era el casting. Francisco me dijo: 'Yo no quiero hacer casting. Te he visto en el teatro hace poco en una obra de William Shakespeare’. Yo había leído la novela y no me imaginaba para nada como Pantaleón y me dio miedo porque pensé que yo no era Pantaleón”, comentó Salvador.

“Me contaron que buena parte de equipo de Francisco le decían que yo no era el actor para ese personaje. Me sentí como muy distante. Una vez que leí el guion y descubrí este énfasis un poco distinto, encontré puntos de comunicación”, agregó.

Asimismo, el también exministro de Cultura recordó que se acercó a Francisco Lombardi para comentarle sobre el personaje. “Francisco me dijo: 'Amiguito, trata de calmarte. Esta manera que tienes de pensar, preguntar y preguntar, y no parar de pensar, es cómo hacer el personaje, ese es Pantaleón’. Me di cuenta de que tenía algunas cosas en común con el personaje”, sostuvo Del Solar.

Ana María Orozco y Salvador del Solar dieron a conocer su romance en julio de 2024. | Fuente: Instagram

Salvador de Solar: “Mario Vargas Llosa es un creador de un tipo de héroe particular”

Salvador del Solar resaltó el talento de Mario Vargas Llosa para escribir novelas que pudieron adaptarse al arte cinematográfico y teatral como: La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, La Tía Julia y el Escribidor y Pantaleón y las visitadoras.

“No todos los escritores resultan tan fáciles de llevar tanta capacidad de poder adaptar el lenguaje. Mario Vargas Llosa ha tocado temas universales siempre y es un gran narrador de historias, creador de historias y un gran creador de un tipo particular de héroe. Quizá como el propio Vargas Llosa”, sostuvo.

En esa misma línea, mencionó que conversó con Alonso Cueto sobre su libro Palabras en el mundo, el cual es un análisis a profundidad de las obras literarias de Vargas Llosa, fallecido el último 13 de abril.

“En el libro de Alonso Cueto se explica que el héroe de Vargas Llosa siempre es un rebelde que es alguien que se alza contra los grandes obstáculos que le plantea la sociedad o los tiempos en los que vive y nos gusta ver las películas con grandes héroes (…) Creo que los héroes de Vargas Llosa reúnen esas cualidades que son atractivas para la experiencia cinematográfica”, manifestó Salvador.

Salvador del Solar compartió su visión de las obras de Mario Vargas Llosa al cine. | Fuente: EFE

Salvador del Solar estará en dos eventos en la FIL Lima 2025

Salvador del Solar participará en un conversatorio sobre Mario Vargas Llosa y su relación con el cine junto a Francisco Lombardi y Clara Elvira Ospina.

La invitación es este viernes 1 de agosto en el auditorio César Vallejo en la Feria Internacional del Libro de Lima este 2025 en el parque de Los Próceres, en Jesús María.

“Creo que uno de los grandes legados, fuera de lo literario, de Mario Vargas Llosa es la consecuencia de sus ideas, aunque resultaran impopulares para el auditoria que lo escuchara. Nunca se amedrentó con eso y creo que es una gran lección que dejó y que probablemente compartía con los héroes de su literatura”, acotó.

Por otra parte, el actor de Magallanes y El regreso de Lucas también estará en otro conversatorio para la presentación del libro Cultura Peruana, una recopilación de historias contadas con amor y aventura con diversidad cultural, gastronómica y lingüística.

El libro, de la autoría del exministro Alejandro Neyra, tendrá como invitado a Del Solar junto con el excongresista Alberto de Belaunde.

“Alejandro es un gran escritor peruano, un gran diplomático peruano. Además, de un gran amigo y que además tuve la suerte que me sucediera en el cargo de ministro de Cultura, él era director de la Biblioteca Nacional y tuvo la generosidad de asumir el Ministerio de Cultura”, añadió.

