Stick se corona como bicampeón de la Final Nacional de la Red Bull Perú 2020. | Fuente: Captura de pantalla

¡Ya tenemos campeón! Stick es el bicampeón de la Red Bull Perú 2020. La batalla final fue explosiva ya que se enfrentó a Skill donde tuvieron que pasar por tres rounds. El primero se trató de una capela donde tenían que sacar cinco objetos de un baúl.

En el segundo, respondieron a las preguntas ‘¿Qué le dirías a tu rival?’ y ‘¿Qué personaje icónico peruano te convertirías?’ en 60 segundos; y para el tercera, el clásico de 120 segundos de 4x4 libre.

Las potentes respuestas de Stick vencieron a Skill y se convirtió en bicampeón, pues ya había ganado una medalla de oro en la Red Bull Perú 2013. Al recibir el reconocimiento por Litzen -campeón del evento en el 2019- se animó a dar unas palabras.

“Siempre daré lo mejor de mí, por eso me esfuerzo. Me dijeron que no podía y siempre me callé, pero ahora lo demostré en la cancha”, dijo el rapero. Cabe resaltar que el segundo y tercer puesto (Ramset) tienen el pase directo a la final nacional del próximo año.

FINAL

Stick le ganó a Skill

TERCER Y CUARTO PUESTO

Ramset le ganó a Jota

SEMIFINAL

Stick le ganó a Jota tras 2 réplicas

Skill le ganó a Ramset

CUARTOS DE FINAL

Jota le ganó a Katacrist tras 1 réplica

Stick le ganó a Xilo

Skill le ganó a Piero Pistas tras 1 réplica

Ramset le ganó a BlackCode

OCTAVOS DE FINAL

Katacrist le ganó a Jair Wong tras 2 réplicas

Jota le ganó a Strike

Stick le ganó a Xplain

Xilo le ganó a Letras Tarapoto tras 1 réplica

Skill le ganó a Litzen tras 2 réplicas

Piero Pistas le ganó a New Era

BlackCode le ganó a Diego MC tras 1 réplica

Ramset le ganó a KG tras 3 réplicas

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.