"La Red Bull Perú es la más rapera": mira el cypher de los clasificados al campeonato

Todo está listo para la Final Nacional de la Red Bull Perú 2023. Como previa al evento que se realizará este sábado, 23 de septiembre, los clasificados han medido sus métricas en el freestyle en el cypher.

Quien inició en el juego fue el bicampeón Choque que, en su rima, espera que, si él no se lleva esta vez el título, lo hará su hermano JC Snake. Por otro lado, Vijay Kesh aseguró que no es Jota porque no se confunde, y que su participación en la Red Bull servirá para hacerse más conocido en el mundo.

Sin embargo, no espero que Jota le respondiera: "Represento a la calle de puro corazón, tú no eres Jota, tú eres un bobolón, porque nunca serás Jota ni tampoco tricampeón". Después se abrazaron y el cypher de la Red Bull Perú 2023 continuó con Stick, "el más campeón de todos".

Almendrades, que debutó el año pasado, ahora espera seguir avanzando en la competencia y, por qué no, ganarla: "Ya no soy un debutante porque aquí nunca ha existido la suerte de principiante".

El sábado, 23 de septiembre, se llevará a cabo la Final Nacional de la Red Bull Perú 2023. La cita es desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

¿Quiénes son los campeones de la Red Bull Perú?

2006: Rapper One

2007: Dnegro

2008: 3 Segundos

2012: Hampper

2013: Stick

2014: Carlitos

2015: Jota

2016: Jota

2017: Choque

2018: Jaze

2019: Litzen

2020: Stick

2021: Stick

2022: Choque

El ganador irá a Colombia

Colombia será sede de la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2023, así se reveló en la edición pasada. Como se recuerda, en el 2006 fue la segunda edición de la Red Bull Batalla y se realizó el 4 de noviembre en el Coliseo Gallístico San Miguel, en la ciudad de Bogotá.

Como en todas las ediciones, participaron 16 freestylers procedentes de España e Hispanoamérica, de los cuales resultó campeón el español Rayden (volaba en fiebre), a pesar de su condición de salud. Hasta el momento, no se ha dado más detalle de lo que será la Red Bull Internacional 2023, solo que ya se conoce que Colombia es el país sede por segunda vez.

Rayden fue el primer campeón internacional de origen español y se coronó en la final de Colombia en 2006, dando inicio a toda una dinastía de campeones de España –continuada por Noult en 2009, Invert en 2014 y Arkano, 2015–, el país con más títulos en la Red Bull Batalla.