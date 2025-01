SZA se unirá a Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025, anunció Apple Music

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

SZA se unirá a Kendrick Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, que se realizará el próximo 9 de febrero en el Superdone de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Fue Apple Music, patrocinador principal del show del Super Bowl, el que anunció a la cantante estadounidense como artista invitada para acompañar a Lamar en la esperada final de la National Football League (NFL).

A través de un video compartido por Kendrick Lamar y Apple Music el último jueves, se pudo ver al famoso rapero caminando en un campo de fútbol mientras hablaba por teléfono. “¿Qué pasa con eso? Sí, todo bien. Estoy en el campo ahora mismo. Sí, ya sabes, lo mismo de siempre: mantener el cuerpo en movimiento y en ritmo”, se le escucha decir a Lamar.

Seguidamente, el rapero recalcó que tiene en mente a una artista para que lo acompañe. “Este campo es mucho más grande de lo que la gente piensa, así que eso es exactamente lo que he estado haciendo ahora. Estoy pensando en una nueva artista como invitada”, sostuvo.

Acto seguido, Solána Imani Rowe, conocida como SZA, hizo su aparición echando un líquido color chicle, de un balde naranja, a Kendrick Lamar, quien es mojado por detrás mientras sigue con el celular en la mano y sin mostrar expresión alguna.

SZA es una cantante estadounidense famosa por sus interpretaciones de R&B alternativo. | Fuente: Instagram (sza)

SZA colaboró con Kendrick Lamar en su más reciente álbum GNX

SZA ya cantó al lado de Kendrick Lamar. La estrella del R&B alternativo colaboró con Lamar en su más reciente álbum GNX para las canciones Gloria y Luther. Anteriormente, SZA y el rapero lanzaron sus éxitos All the Stars y Doves in the Wind, siendo la primera nominada al Oscar.

De acuerdo con información de Los Angeles Times, Kendrick Lamar y SZA encabezarán una gira por 19 ciudades de Estados Unidos. “La gira Grand National comienza el 19 de abril en Minneapolis y concluirá el 18 de junio en Washington”, precisa el medio.

Cabe resaltar que SZA cuenta con dos nominaciones a los Grammys por su sencillo Saturn que se encuentra nominado en las categorías Mejor canción R&B y Mejor actuación R&B. La cantante ya ganó un total de cuatro premios Grammy.

Por su parte, Kevin Lamar tiene siete nominaciones en los Grammy 2025 por Like That con Future y Metro Boomin, y Not Like Us, que destaca en las categorías de Canción y Grabación del año. En su carrera, Lamar tiene 17 premios.

Kendrick Lamar actuará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025. | Fuente: EFE

¿Quién es SZA?

Solána Imani Rowe, conocida como SZA, es una cantante estadounidense nacida en San Luis, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical en el 2010 con sus EP: See.SZA.Run y S.

Su álbum de estudio debut Ctrl, el cual fue lanzado el 9 de junio de 2017, recibió elogios y la aclamación universal de los críticos musicales. El disco le permitió ser nominada a cuatro premios Grammy antes de ser seleccionado como Mejor álbum del año por la revista Time.

En el 2017, colaboró con Kendrick Lamar para crear el tema All the Stars para la banda sonora de Black Panther. La canción fue nominada a los Globos de Oro y a Mejor canción original en los Oscar.

La música de SZA, quien tiene 35 años, se caracteriza por su letra en torno a temas como sexualidad, nostalgia y abandono en los géneros R&B alternativo, soul, hip hop, indie rock, cloud rap, witch house y chillwave. Sus últimos éxitos son Good Days (2021) y Kill Bill (2023).

SZA colaboró con Kendrick Lamar en su más reciente álbum 'GNX'.Fuente: Instagram (kendricklamar)

