La diosa del freestyle. La colombiana Marithea es la referente más grande de la cultura en los últimos años. Este domingo 12 de diciembre es la primera vez que pisará un escenario peruano para batallar y será en Supremacía MC 2021.

Maribel Camilo -su nombre verdadero- conversó con RPP Noticias sobre sus expectativas con este evento que se realiza un día después de la Red Bull Final Internacional 2021 y del “temor” de enfrentarse con Nekroos.

“Es la primera vez que estaré en tu país compitiendo, no había tenido la oportunidad y será una locura, creo que será lo mejor de este año”, dijo. Sin embargo, no pudo evitar sonreír con nerviosismo cuando le preguntamos si escogería a Nekroos para batallar.

“Imagínate, escoger a Nekroos en primera ronda en Supremacía en Perú, eso es suicidio. Necesito avanzar rondas, no puedo”, comentó entre risas. “No es algo que la verdad lo vaya a hacer. Nekroos está en un nivel super alto”, agregó.

Con miras a ganar Supremacía MC 2021

Si bien es la primera vez que batallará en suelo peruano, con tan solo 23 años, Marithea ve con buenos ojos la posibilidad de llevarse el trofeo de campeón. No obstante, prefiere que, en la primera ronda, sean sus colegas quienes la escojan.

“Prefiero que me elijan y no tener la responsabilidad. Que ni Nekroos ni Chuty me escojan”, dijo sin dejar de sonreír.

Asimismo, destacó el talento que los freestylers peruanos y comentó cuáles son los mejores para ella:

“Nekroos me explota la cabeza, Stick y Jair Wong son personas que tienen mucho que dar. Los dos últimos tienen demasiados títulos en Perú. Nekroos y Skill, son lo máximo, y Jaze, mira sus minutos, podría mencionar a toda la FMS Perú. Es una cosa que no se ha visto antes, hay mucho nivel”, sostuvo.

