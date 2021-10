'Central', de los chefs peruanos Virgilio Martínez y Pía León, se lleva el premio en The World's 50 Best 2021 como el mejor restaurante de América del Sur. | Fuente: Facebook

Otro premio para Perú en el The World's 50 Best 2021. Esta vez, el establecimiento del chef nacional Virgilio Martínez y Pía León, “Central”, se coronó como “El mejor restaurante de América del Sur”.

Aparte de encontrarse en el puesto 4 de la lista, este lugar ha logrado gran reconocimiento tanto por los lugareños como los turistas ya que hacen las comidas con un toque especial diferenciándose de la competencia.

Por ese motivo, la organización de The World's 50 Best 2021 puso en el podio a “Central” como el mejor de Sudamérica venciendo a “Don Julio”, de Buenos aires (Argentina), “A Casa do Porco”, de Sao Paulo (Brasil), “Boragó” de Chile y “Leo” de Bogotá (Colombia).

The World's 50 Best 2021: El restaurante peruano "Central" es elegido como el mejor de América del Sur. | Fuente: Twitter

Pía León es la Mejor chef femenina del Mundo 2021

En agosto de este año, la chef peruana Pía León fue elegida como la mejor chef femenina del mundo por la organización The World’s 50 Best 2021, y recibió su premio en la gala que se realizó este 5 de octubre en Amberes, Bélgica.



"Estoy feliz, después de tanto trabajo, es el momento perfecto, la plataforma perfecta para demostrar que, aunque a veces puede ser difícil, si tienes la voluntad y sabes lo que quieres, las cosas suceden en su propio tiempo y en el momento adecuado", se lee en el comunicado que publicó Pía León.

Como se recuerda, la chef peruana ya había sido reconocida en el 2018 cuando ganó el galardón a Mejor Chef Femenina de Latinoamérica en los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, ránking que reconoce lo mejor de la gastronomía regional.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.