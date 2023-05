Humberto Zurita: "Hicimos 'Papito querido' para que la gente salga del estrés de la pandemia"

El actor Humberto Zurita ya se encuentra en el Perú para su participación en la obra teatral ‘Papito querido’ que tendrá lugar este sábado 20 y domingo 21 de mayo en el auditorio del colegio San Agustín, en San Isidro. En una entrevista para RPP Noticias, el intérprete de Epifanio Vargas en La Reina del Sur y Alberto Salermo, en Pura Sangre contó cómo surgió la idea de la obra.

El reconocido actor mexicano señaló que ‘Papito querido’ se hizo pensando en dar entretenimiento a las personas quienes “se quedaron atrapados en sus casas” durante los dos años de pandemia.

“Vivimos momentos como muy tristes donde la gente tuvo que hacer un cambio de vida muy drástico. Pensamos en adaptar otras cosas y decidimos hacer una comedia para eso, para que la gente venga, se divierta, se entretenga y salga de ese estrés (de la pandemia) que se vivió”, manifestó.



Humberto Zurita llegó a Perú para actuar en la obra 'Papito querido' este sábado 20 y domingo 21 de mayo en el colegio San Agustín. | Fuente: AFP

En otro momento, el actor que dio vida a Alberto Limonta en El Derecho de Nacer detalló que le dará prioridad a ‘Papito querido’ pese a tener pendiente la grabación en Argentina. de la segunda temporada de la serie Inexplicable Latinoamericana. “Pienso quedarme un ratito en Perú para irme a Machu Picchu, a Cusco, a Aguas Calientes”, dijo.

Humberto Zurita reveló también que tendrá un papel de mujer en la obra ‘´Papito querido’ por lo que invitó al público peruano a asistir en las dos funciones a las 7 p. m. el sábado y 9.30 p. m. el domingo, respectivamente.

“En la obra, me presumo de mujer. Es importante que la gente vea que, si se acerca al auditorio San Agustín, van a poder conocer a Epifalio Vargas, pero de diferente manera (risas). Cuando me visto de mujer los domingos así me veo. Se van a divertir muchísimo. Son dos horas garantizadas de diversión”, expresó.



¿De qué trata ‘Papito querido’?

‘Papito querido’ es un clásico del teatro mexicano. Esta obra, escrita por Rodolfo Rodríguez, viene causando sensación en Estados Unidos y México. Humberto Zurita tiene el papel estelar acompañado de actores como Lambda García, Rodrigo Vidal e Ivonne Zurita. También actuará junto a su pareja y actriz Stephanie Salas.

‘Papito querido’ es una comedia reflexiva, sorpresiva, donde se habla del gran amor que un padre puede sentir por su hija, y precisamente los espectadores, serán testigos de la gran caracterización de Humberto Zurita, donde lo podrán ver en una nueva faceta.