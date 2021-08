"Kronos y los viajeros del tiempo" es la obra que marca el retorno del Teatro La Plaza a las funciones presenciales. | Fuente: Teatro La Plaza | Fotógrafo: Andrés Alfaro

El Teatro La Plaza vuelve a los espectáculos presenciales con una propuesta para disfrutar en familia y en línea con todos los protocolos de bioseguridad. Desde el 21 de agosto, y solo por seis funciones, estará disponible "Kronos y los viajeros del tiempo".

Dirigida por Pablo Saldarriaga, esta obra de teatro cuenta con las actuaciones de Alicia Mercado, Manuel Gold, Alejandra Rivera y Miguel Coello. Se trata de un espectáculo de juegos teatrales interactivos que ponen en práctica el ejercicio de la democracia de manera lúdica, colectiva e individual.

En "Kronos y los viajeros del tiempo", Juan Griego (Papá), Atenas de Grecia (Mamá), Elenita (Hija) y Platón (El perro sabio) —provenientes de Grecia, 320 años A.C.— viajan en el tiempo en una máquina llamada Kronos que los lleva a diferentes lugares y épocas del pasado o futuro.

Así, la familia llega a la Lima de 2021. En cada lugar y tiempo, deben establecer una nueva democracia familiar. Mientras se enredan en divertidas discusiones, deciden organizar unas elecciones para elegir quién de los cuatro podría ser el “presidente de la casa”. Todos participarán en ese proceso democrático y político evaluando las mejores propuestas.

Respeto por el protocolo de bioseguridad

Para evitar los contagios de la COVID-19, el Teatro La Plaza permite un aforo del 37%, más reducido al 50% que recomiendan los lineamientos del Ministerio de Salud. Las entradas para ver "Kronos y los viajeros del tiempo" se pueden adquirir en grupos de 2, 3, 4, 5 y 6 personas.

Las funciones duran 55 minutos y la obra está disponible para público desde los siete años a más, los sábados y domingos a las 5 p.m. También existe la alternativa de ver la propuesta a través de una transmisión por streaming.

Con este retorno al teatro presencial, La Plaza apuesta por una experiencia cultural saludable que despierte la imaginación, las emociones y la reflexión, capaz de promover el pensamiento crítico y la integración de niñas, niños y adolescentes en temas de ciudadanía y valores.

El dato

Obra: "Kronos y los viajeros en el tiempo"

Lugar: Teatro La Plaza

Entrada presencial: S/ 40 (adultos y niños)

Entrada virtual: S/ 20

