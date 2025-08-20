A medio año de la tragedia en Real Plaza Trujillo: Indecopi multa a la empresa por más de 500 mil de soles

La empresa Real Plaza S.R.L., fue sancionada con una multa coercitiva de 100 UIT, equivalente a S/ 535 000, por no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados luego de la caída del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo, el pasado 21 de febrero.

La medida fue impuesta por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi y es inapelable, conforme a lo contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Si bien el cierre temporal del centro comercial continúa vigente, la empresa no ha acreditado de manera adecuada y completa el cumplimiento de los demás mandatos, lo que motivó la referida sanción de 100 UIT.

Como se recuerda, entre las medidas cautelares ordenadas por la referida Comisión tras el lamentable hecho se dispuso: el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos

Además de sancionar a la empresa, el Indecopi ordenó modificar las medidas cautelares para que Real Plaza reembolse los gastos médicos y de sepelio de las personas heridas y fallecidas que ya han sido plenamente identificadas por la Comisión durante el procedimiento.