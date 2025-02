Se cumple una semana desde la tragedia que enlutó Trujillo y dejó seis fallecidos [Informe]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Plaza anunció que ha creado un fondo de 20 millones de soles para atender a los afectados | Fuente: Mindef

Hace una semana RPP informaba sobre la tragedia en el norte del país. Seis personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas tras el derrumbe del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo. Muchos de los heridos ya fueron dados de alta, otros aún se recuperan, mientras que las familias que perdieron a sus seres queridos viven su luto esperando justicia.

Quienes vivieron para contar lo que pasó, todavía no se recuperan del impacto que les provocó esta desgracia: "Actualmente Jhosmar lo primero que nos indica es que se siente culpable, culpable porque estaba con Harumi en ese momento y no pudo salvarla, no pudo rescatarla. Lamentablemente él siente la culpa y sabemos que él no es responsable de lo que está pasando".

Las declaraciones son de Diandra Ponce. Su primo, Jhosmar Rodríguez, sobrevivió al desastre. Sin embargo, este joven futbolista perdió una de sus piernas al ser rescatado de los escombros. Lamentablemente, su enamorada, Harumi Carbajal, quien se encontraba con él, falleció.

Una de las familiares de Harumi, quien tenía solo 21 años y era estudiante de contabilidad, denunció la indiferencia de los representantes del centro comercial: "Nadie nos ha dado ningún tipo de apoyo por parte del centro comercial Real Plaza. Ni apoyo, ni información, ni condolencias, nada, ni apoyo moral, ni apoyo económico".

¿Cuáles fueron las causas del derrumbe?

Las causas del derrumbe aún se investigan. Garlet Rodríguez, directora de operaciones de Real Plaza, informó que el establecimiento fue sometido a una inspección de seguridad en septiembre de 2024 y no hubo ninguna observación.

Algunos expertos en ingeniería civil e incluso el decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad señalaron que las causas del colapso pueden ser diversas: fallas estructurales que se remontan al diseño y ejecución de la obra, modificaciones que pudieron hacerse posteriormente o incluso acumulación de agua de lluvia.

El gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, dijo que la empresa se hará cargo de atender las necesidades de todos los afectados. No obstante, puntualizó que la responsabilidad de lo que ocurrió la determinará las autoridades: "La responsabilidad que corresponda a Real Plaza, Real Plaza la va a asumir. Pero la definición de esa responsabilidad la definen las autoridades (...). Eso lo definirán las autoridades".

Investigaciones contra Real Plaza

El Ministerio Público inició una investigación contra el representante legal del Real Plaza en Trujillo por el presunto delito de homicidio culposo. Esta investigación podría alcanzar no solo a otros responsables del centro comercial, sino también a la Municipalidad de Trujillo, encargada de realizar las inspecciones de seguridad del establecimiento.

Por su parte, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, aclaró que si bien la comuna es quien realiza las inspecciones de seguridad, estas no podrían detectar algún daño estructural que es lo que se presume provocó el derrumbe.

"Nosotros vamos a investigar severamente qué cosa o cuál es el rol de nuestro funcionario respecto a esas verificaciones. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que lo que ha colapsado aquí es una infraestructura, cosa que no hace o no tiene el nivel de análisis el famoso ITSE", señaló.

Por otro lado, el Indecopi inició un proceso sancionador contra los que resulten responsables de la desgracia del Real Plaza, medidas que incluye el cierre temporal del centro comercial.

En días posteriores al desastre, las municipalidades de distintas partes del país realizaron inspecciones a los Real Plaza y otros centros comerciales, detectando deficiencias en la infraestructura y medidas de seguridad. Se clausuraron locales comerciales en Ica, Piura, Huánuco, Huancayo, Cusco y Lima.

Reparaciones por parte de la empresa

Romy Chang, asesora legal de Real Plaza, informó que se está tomando contacto con todos los afectados e incluso ya se había acordado el pago de indemnizaciones con dos familias.

"No se trata ahorita de ver quién tiene la culpa, si la empresa que contraté, que construyó, lo hizo bien o no, si el supervisor lo hizo bien o no. De lo que se trata aquí, y ese es el centro del apoyo que queremos y lo que queremos transmitir a la población, es que aquí se va a reparar. Aquí se va a pagar todo lo que se tenga que pagar y lo que corresponde", manifestó.

En tanto se determina la responsabilidad de esta falla en la estructura del centro comercial, Real Plaza anunció que ha creado un fondo de 20 millones de soles para atender a los afectados, entre ellos los deudos del suboficial de la Policía Nacional, John Chávez Valeriano, quien falleció en la tragedia junto a su esposa y su pequeña hija y cuya historia conmovió al país.