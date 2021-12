La variante ómicron generó la cancelación de alrededor de 6,000 vuelos en todo el mundo durante los días de Navidad. | Fuente: Andina

Miles de vuelos de Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana de Navidad debido a la variante ómicron, afectando los viajes en uno de los períodos más ocupados del año.

La nueva ola covid-19 provocó la escasez de tripulantes y otras condiciones climatológicas fueron algunas de las dificultades que enfrentaron las aerolíneas.

Ante esto, las acciones de United Airlines Holdings Inc cayeron 2.1%, elta Air Lines Inc perdió 1.5% y American Airlines Group Inc cayó 1.8%. Entre los operadores de cruceros, Carnival Corp. disminuyó 2.7%, Royal Caribbean Cruises Ltd. retrocedió 2.8% y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. cayó 2.4%.

Así, el índice S&P 500 Airlines ha caído alrededor de 12%, lo que lo sitúa entre los sectores industriales con peor desempeño en ese tramo.

"Es probable que el mercado permita que la situación se desarrolle durante algunas semanas para ver si las tasas de infección bajan como lo han hecho en Sudáfrica. Si las tasas de infección siguen siendo elevadas, espere que los inversores expresen una preocupación adicional", comentó Michael O'Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading Institutional Services, a Bloomberg.

Cabe mencionar que este ha sido un año tumultuoso para las acciones expuestas a los viajes, ya que los inversores se han visto obligados a enfrentar múltiples variantes de coronavirus de diversa gravedad.