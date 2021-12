Este 2021, no todas las actividades económicas pudieron recuperarse. Hay algunas que lograron avanzar a pasos agigantados dejando atrás las cifras rojas que les dejó el 2020 | Fuente: Internet

Este 2021, no todas las actividades económicas pudieron recuperarse. Hay algunas que lograron avanzar a pasos agigantados dejando atrás las cifras rojas que les dejó el 2020 y otras que por la pandemia causada por la Covid-19 todavía están en una situación crítica.

Uno de los sectores que mejor desempeño ha tenido fue la minería pese al ruido político y anuncios de paralizaciones de algunas empresas extractivas. Según explica Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s, a este rubro le fue bien porque los precios internacionales de las materias primas, como el cobre, estuvieron por las nubes.

“Esto ha conllevado a una recuperación del sector donde vemos un rebote, un salto, sobre todo en la producción, no solo un tema de precios, sino de volumen. Ahora, esta recuperación tiene que ver con la pandemia y cuarentena forzada, es por eso que este año vemos este rebote, es un sector favorable, pero con algunos riesgos el próximo año de que no le vaya tan bien”, detalla Reusche.

Otros sectores en positivo

La agroexportación, rubro que genera más de un millón de puestos de trabajo, es otro de los sectores que tuvo un mejor comportamiento frente a otras actividades económicas. Le fue bien, incluso en el 2020, en pleno pico de la pandemia según el Banco Central de Reserva, y este 2021 no fue la excepción.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam explica que este buen desempeño se debe a que, a pesar del confinamiento, los demás países del mundo necesitaban alimento y el Perú es atractivo por sus productos como verduras y frutas.

“Hay productos que han tenido años de ser conocidos, como los espárragos, uvas, pero ahora Perú compite a nivel internacional dentro de los primeros con los arándanos. Hemos tenido oportunidad de entrar al mercado con pimientos y el café, café sin tostar, descafeinado. Son productos que vienen de varias regiones del país, tanto de la costa, de la selva alta y selva baja”, explica el especialista.

Los que cerraron en rojo

Sin embargo, hay rubros que no la pasaron bien el 2021, como el sector turismo que todavía no se recupera de la caída del 70% que registró el 2020. Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, señala que es la actividad más golpeada y está en desventaja pese a que otros rubros ya se reactivaron.

“El empleo se ha reducido 60%, creo que ese es el sector más golpeado y ha tenido una recuperación más lenta. Claro, dada las circunstancias estamos hablando que la pandemia aun está presente, el sector turismo esta 80% más bajo que los niveles prepandemia. Turismo es el sector más perjudicado y el que tiene la más lenta recuperación, incluso es más lenta comparando con otros países”, comenta Huanqui.

Pese a que el 2021 ha sido un buen año para la mayoría de sectores económicos, los especialistas coinciden que en el 2022 el escenario no se repetirá para algunos como construcción y comercio que incluye a los pequeños negocios, emprendimientos y centros comerciales.