Evergrande no pagó intereses de bonos en dólares por US$ 131 millones, que vencían el 23 y el 29 de septiembre. | Fuente: Reuters

La compañía china Evergrande Group incumpliría de manera inminente los pagos de su deuda, según los asesores de los accredores del conglomerado.

El banco de inversión Moelis & Co, asesor de los acreedores de la gigante inmobiliaria, señala que los tenedores de la deuda están preocupados por la falta de información de la empresa china con problemas de liquidez.

"Todos pensamos que el default de los bonos en el extranjero es inminente o se producirá en poco tiempo", dijo Bert Grisel, director gerente de Moelis con sede en Hong Kong.

Los acreedores quieren entablar una relación constructiva con la empresa, pero hasta la fecha Grisel señala que no ha habido ningún diálogo significativo con la empresa ni suministro de información.

Por el momento Evergrande no ha pagado los intereses de bonos en dólares por US$ 131 millones, que vencían el 23 y el 29 de septiembre, y su colpaso podría desencadenar uno de los mayores impagos de China con deudas de más de US$ 300,000 millones.



El silencio de Evergrande sobre los pagos de la deuda en dólares hace que los inversores en el extranjero se pregunten si se enfrentarán a grandes pérdidas al final de los períodos de gracia de 30 días para los cupones del mes pasado.

Solo para la próxima semana la compañía china debe afrontar casi US$ 150 millones de dólares en obligaciones de pago en el extranjero.

(Con información de Reuters).