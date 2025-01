Adex: Exportaciones peruanas crecieron 15.8 % entre enero y noviembre del 2024

El gremio empresarial detalló que solo en noviembre los despachos ascendieron a US$ 7 377 millones.

Los envíos peruanos al exterior sumaron US$ 67 558 millones entre enero y noviembre del 2024, reflejando un incremento de 15.8 % respecto al mismo periodo del 2023 (US$ 58 348 millones), informó la Asociación de Exportadores (Adex).



En un comunicado, el gremio detalló que solo en noviembre los despachos ascendieron a US$ 7 377 millones (alza de 27 %), siendo el séptimo mes consecutivo con crecimiento (27.9 % en mayo, 11.8 % en junio, 36.6 % en julio, 29 % en agosto, 17.8 % en septiembre y 12.3 % en octubre).



Si bien la cifra acumulada es positiva, el presidente de Adex, Julio Pérez Alván, mostró su preocupación por la caída de cinco sectores en estos 11 meses: pesca para consumo humano directo (-24.2%), minería no metálica (-13.2%), maderas (-13%) y textil (-0.9%). Además, en el rubro primario cayeron los hidrocarburos (-2%).



“Son 4 con valor agregado que aún no se recuperan; es decir, los más intensivos en mano de obra. Este resultado nos indica que debemos incidir en un trabajo conjunto con el sector público a fin de promover la inversión privada, identificar y apoyar nuevos motores que sumen a la recuperación del Perú y llegar a más mercados”, explicó.



No obstante, destacó otros rubros como la minería, agroindustria, siderometalurgia y metalmecánica, los cuales registraron montos históricos, aunque existen otros como las confecciones y maderas que continúan por debajo de su máximo (2008).



Envíos tradicionales y no tradicionales

Según su Reporte de Exportaciones – Noviembre 2024, los envíos tradicionales sumaron US$ 49 099 millones, experimentando una variación positiva de 17.7 % frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra se explica por la evolución de la minería con US$ 41 980 millones (16.7 %), la pesca primaria con US$ 2 202 millones (105.6 %) y el agro con US$ 1 144 millones (42.9 %), mientras que los hidrocarburos (US$ 3 774 millones) cayeron -2 %.



“Su oferta se constituyó de cobre y oro, que de forma conjunta representaron el 61.6% de este portafolio; así como cátodos de cobre refinado, hierro, cinc, harina de pescado, molibdeno, gas natural, plata y plomo. Llegaron principalmente a China (US$ 22 mil 635 millones), seguido de India, Canadá, Japón, EE. UU., Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Brasil y España”, detalló Adex.



Por su parte, los no tradicionales (US$ 18 459 millones) tuvieron un alza de 10.9 % en comparación a los primeros 11 meses del 2023 (US$ 16 644 millones). El reporte indicó que 6 de sus 10 subsectores compartieron un buen resultado: agroindustria (21.6 %), confecciones (2%), metalmecánica (3.2 %), químico (10.5 %), siderometalurgia (21.4 %) y varios (21.3 %).



La partida que resaltó por monto US$ FOB fue el arándano (US$ 2 108 millones) con una participación de 11.4% y un incremento de 46.3 %. Otros fueron la palta, uvas, cacao en grano, fosfatos de calcio naturales, alambre de cobre refinado, espárragos, pota congelada, mandarinas y mangos.



EE. UU. (US$ 5 710 millones) se posicionó como el destino líder al concentrar el 31 % del total despachado al mundo por este sector, con un aumento de 14.8 %. Completaron el top ten Países Bajos, Chile, España, Ecuador, Colombia, México, Brasil, China y Reino Unido.