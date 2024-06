¿Aeropuerto Chinchero no va?, congresista Aragón advierte “resolución de contrato”, mientras que MTC “agota acciones para que proyecto siga en pie”

En las próximas horas se interpelará al titular del MTC y se aprovechará en consultarle sobre la situación del aeropuerto cusqueño.

A pesar de que Cusco espera hace 20 años la culminación del aeropuerto Chinchero, las amenazas porque la obra no continúe crecen, sobre todo tras las declaraciones del congresista Luis Aragón, quien advirtió "una amenaza de resolución del contrato de la obra".

A esta conclusión llegó, tras recibir información del embajador de Corea, quien ayer por la mañana participó de una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros junto con el premier, el ministro de Transportes, etc.

"En esa reunión la información oficial, proveniente del embajador coreano, es que el MTC había dado a conocer que se tendría que resolver en las próximas días, en las próximas semanas el contrato con la empresa Natividad Chinchero", refirió.

¿Cuáles son los riesgos de la resolución del contrato?

Según el congresista, este problema podría extender la culminación de la obra todavía hasta el 2030. "Esto sería perjudicial. Podríamos ir a un arbitraje internacional obviamente, procesos judiciales, procesos arbitrales, una nueva convocatoria... Estaríamos hablando que no tendríamos aeropuertos Chincheros por lo menos, según los entendidos, hasta el año 2029 o el año 2030 o hasta más", refirió.

¿Qué tiene que ver Corea con el aeropuerto Chinchero?

Recordemos que la obra se realiza en la modalidad de gobierno a gobierno, con la asesoría técnica de Corea del Sur y significa una inversión de 2,800 millones de soles, según el Ministerio de Transportes. Debería culminarse el 2025, pero el plazo se había extendido hasta el 2026, hasta lo que se conoce.

Aunque, la empresa a cargo de la ejecución del proyecto es la empresa Natividad Chinchero. Esta se encontraba desfinanciada y no podía afrontar sobrecostos que se presentaron en el camino. Si bien solicitó adicionales, estos no fueron aprobados por el gobierno que consideró que no era responsabilidad del Ejecutivo asumirlos.

¿Qué dice el MTC al respecto?

Tras conocerse esta información, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió un comunicado donde indicó que está "agotando todas las acciones correspondientes a fin de que la construcción de este proyecto continúe a cargo del consorcio".

Además, la cartera informó que en los últimos 6 meses se realizan mesas de diálogo con los actores involucrados.

Vale indicar que el titular de la cartera, Raúl Pérez-Reyes, se presentará ante el Congreso hoy a las 3 de la tarde para responder el pliego interpelatorio por el caso Corpac y el estado de las carreteras.