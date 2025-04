Aeropuerto Jorge Chávez: la cronología del problema del radar que paralizó 20 vuelos nacionales e internacionales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez vivieron una tarde de tensión tras la interrupción de las salidas de vuelos nacionales e internacionales.

Desde las 3:00 de la tarde, las denuncias de usuarios afectados llegaron a través del Rotafono de RPP y otras plataformas digitales. Una de ellas fue de una mujer identificada como María Teresa Gálvez, quien señaló a RPP que sus padres, de 62 y 67 años, iban a abordar un avión hacia Ayacucho; sin embargo, perdieron el vuelo.

La afectada señaló que la aerolínea les indicó que sus progenitores “habían perdido el vuelo porque estaban distraídos”, pero -posteriormente- al acudir al terminal aéreo le informaron que este fue cancelado.

En esa misma línea, aseguró que la línea donde adquirió sus pasajes le quieren cobrar una penalidad de $ 30 por cada uno y reprogramar el vuelo para el 1 de mayo.

“Yo vengo a reclamar y me quieren reprogramar cuando ellos quieren. Y peor, cuando fui a reclamar, me querían cobrar pasaje nuevo y una penalidad de 30 dólares por cada pasaje. Entonces yo digo, como ellos me quieren reprogramar cuando se les antoje la gana, ¿por qué ellos no me pongan la penalidad que ellos tanto piden? Es algo injusto. Mis padres están desde las 11 de la mañana, no han almorzado”, expresó indignada.

Ante los reclamos de los usuarios la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), haciendo un llamado a la calma y asegurando que las operaciones del aeropuerto se desarrollaban con normalidad:



"¡Atención, pasajer@s! Las operaciones en el #JorgeChávez se desarrollan con normalidad, luego de una falla temporal registrada en el sistema de radar de la torre de control del aeropuerto. Recomendamos a nuestr@s pasajer@s mantenerse informad@s por canales oficiales", indicaba la publicación

Sin embargo, los usuarios seguían reportando vuelos detenidos y falta de información en el terminal aéreo.

Horas después, CORPAC difundió un comunicado oficial aclarando la situación: no se trató de una falla en el radar, sino de una interrupción en los sistemas de comunicación radial VHF Extendida e informática proporcionados por la empresa Bitel, sumado a una falla en los sistemas alternos.

El incidente ocurrió a las 2:33 de la tarde y el servicio recién fue restablecido a las 3:35 p.m. Como medida preventiva, se suspendieron todas las salidas de vuelos en los aeropuertos del país por seguridad operacional.

Veinte vuelos nacionales e internacionales resultaron afectados

Según CORPAC, 20 vuelos resultaron afectados: 17 nacionales y 3 internacionales. Seis de esos vuelos fueron cancelados y once sufrieron retrasos, mientras que los tres internacionales partieron con demora.

Por su parte, Bitel —la empresa encargada de prestar el servicio de transmisión para la torre de control— emitió también su versión mediante un comunicado en el que informó que detectó una “afectación en su sistema externa a su ámbito de control”, la cual descartaron que se tratase de un sabotaje interno.

Además, señalaron que denunciaron el hecho a las autoridades y que los sistemas se encontraban operativos nuevamente.

Desde ambas entidades se insistió en que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de las operaciones ni de los pasajeros.

Lo ocurrido, sin embargo, ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica que sostiene la principal terminal aérea del país y la necesidad de reforzar los protocolos para garantizar la continuidad de operaciones ante este tipo de incidentes.