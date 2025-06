Ositrán multa a LAP con más de S/ 3 millones por instalar vidrios defectuosos en la torre de control del Jorge Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha impuesto una multa de 572.84 UIT (equivalente a S/ 3,064,694) a Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por instalar vidrios defectuosos en la nueva torre de control del terminal aéreo.

Según la Resolución N.° 00077-2025-GSF-OSITRAN, la sanción se deriva del incumplimiento de especificaciones técnicas establecidas en el contrato de concesión, específicamente del numeral 1.4 del Anexo 14, que regula los requisitos técnicos mínimos.

Las pruebas de laboratorio realizadas por el propio concesionario revelaron que los vidrios instalados en el fanal de la nueva torre de control superaban en más del 10 % el valor máximo permitido de reflexión interior, generando efectos ópticos peligrosos como la duplicidad de imagen durante operaciones nocturnas.

Este defecto obligó a limitar el uso de la segunda pista de aterrizaje exclusivamente a horarios diurnos, afectando la continuidad operativa del aeropuerto y exponiendo a riesgos la seguridad de las operaciones aéreas, lo que también constituyó una infracción al numeral 1.5 del mismo anexo contractual.

El informe técnico de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), solicitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, confirmó que los vidrios instalados “(los vidrios del fanal no tienen las características óptimas desde el punto de vista óptico para su uso en torres de control y constituyen un peligro” y recomendó su reemplazo.

Pese a que LAP inició el cambio de los vidrios, Ositrán determinó que las acciones correctivas no fueron completadas antes del inicio del procedimiento sancionador, por lo que no procedía eximirla de responsabilidad. Asimismo, se descartó la defensa del concesionario basada en normas técnicas europeas, al no ser estas aplicables en el marco contractual.

Esta multa se suma a una serie de cuestionamientos sobre la ampliación del aeropuerto, una de las obras más importantes de infraestructura del país.

Ositrán enfatizó que el concesionario tiene la obligación contractual de garantizar la calidad, seguridad y operatividad continua de las instalaciones aeroportuarias.

Cronología del problema en el Aeropuerto Jorge Chávez

Junio 2021 : Ositrán aprueba las especificaciones técnicas de los vidrios ("Specification Omniclass 22 WP2.1 - 088000 Glazing").

Enero 2023 : LAP entrega provisionalmente la torre de control como parte del hito del proyecto de ampliación.

Marzo 2023 : CORPAC informa a la DGAC sobre el peligro en operaciones nocturnas por duplicidad de imagen en los vidrios del fanal.

Abril 2023 : La DGAC limita el uso de la segunda pista a horario diurno mediante NOTAM.

Agosto 2023 : La OACI confirma en un informe que los vidrios no son aptos para torres de control y recomienda su reemplazo.

Septiembre 2023 : LAP entrega pruebas de laboratorio que confirman que los niveles de reflexión interior superan el 10 % permitido.

Octubre 2023 - Julio 2024 : Se forman mesas de trabajo para resolver el problema y se inicia el plan de reemplazo.

Octubre 2024 : Ositrán inicia formalmente el procedimiento sancionador.

Febrero 2025 : Se propone una multa de 647.91 UIT, luego ajustada a 572.84 UIT tras descargos.

Abril 2025 : Ositrán ratifica la infracción y la sanción.

29 de abril de 2025: Se emite la Resolución N.° 00077-2025-GSF-OSITRAN.