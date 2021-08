La agitación política que empujó la moneda de la nación a un mínimo histórico. | Fuente: DW

La moneda afgana cayó hasta un 1.7% el martes a US$ 83.5013 por cuarto día de caída, según datos recopilados por Bloomberg.

Con la toma de control de los talibanes, el gobernador interino del banco central de Afganistán abandonó el país, lo que empujó la moneda de la nación a un mínimo histórico.

El gobernador en funciones, Ajmal Ahmady, señaló a través de Twitter que se le dijo al banco central que no habría más envíos de dólares el viernes, lo que redujo su capacidad de suministrar moneda y provocó más pánico.

"La moneda se disparó de un 81 estable a casi 100 y luego volvió a 86 (...) Mantuve reuniones el sábado para tranquilizar a los bancos y a las casas de cambio", escribió el banquero central.

Cabe recordar que la economía afgana ha estado sostenida por la ayuda internacional, especialmente la procedente de Estados Unidos.

De acuerdo con datos del New York Times, actualmente cerca del 90% de la población afgana vive con menos de US$ 2 al día y la llegada al poder de los talibanes hacen aún más inciertas las perspectivas económicas del país, que cuenta con reservas minerales por valor de hasta US$ 3 billones, así como oro y otros metales industriales.