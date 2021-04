Esta semana el Gobierno decidió observar la ley que permitía retiro de hasta S/ 17,600 de fondos de pensiones y hasta 100% para un grupo de afiliados. | Fuente: Andina

La Comisión de Economía del Congreso debatirá este jueves la insistencia del proyecto de ley que permitiría nuevos retiros de los fondos de pensiones de las AFP.

La iniciativa fue observada por el Poder Ejecutivo esta semana, por lo que primero se deberán revisar las observaciones a la autógrafa antes de pasar la insistencia al Pleno del Congreso.

Según el congresista de Podemos Perú, Aron Espinoza, por el momento se estaría considerando solo tomar en cuenta una de las observaciones realizadas por el Ejecutivo.

“Lo único que eliminaremos es el artículo 3 de la autógrafa que permitía a los beneficiarios de una pensión alimenticia retirar hasta el 30% del fondo de un afiliado si este optaba por no hacer el retiro, porque de esa forma no se respeta la intangibilidad del fondo y eso sí sería inconstitucional”, indicó al diario La República.

Los legisladores sí mantendrían los artículos que permiten el desembolso de hasta 4 UIT (S/ 17,600) para todos los afiliados, y el retiro del 100% de fondos para los mayores de 40 años que tengan cinco años sin aportar.

“Este es un fondo privado, aquí no tienen nada que ver los recursos públicos, por lo que el Ejecutivo no tendría que llevar la ley ante el Tribunal Constitucional, pero si lo hace, porque está en su derecho, no va a proceder”, aseguró el parlamentario e indicó que se espera que se agende la votación en el Pleno para el próximo 06 de mayo.

Cabe mencionar que el Gobierno propone modificar la norma para hacerla viable, limitando el retiro de 4 UIT para quienes no hayan aportado en los últimos tres meses, y eliminar la disposición complementaria que facultaba un desembolso del total de los fondos de pensiones.

El Ejecutivo argumenta que la medida tal cual está planteada vulnerarían los objetivos de la seguridad social y permitiría que se retiren hasta S/ 44,000 millones.