Proceso de compra se truncó por cuarta vez en menos de doce meses. | Fuente: Andina

El cuarto intento de compra de fertilizante no podrá darse porque el gobierno a través de Agro Rural canceló el proceso; esto para muchos representaría un nuevo fracaso en proveer el insumo a miles de agricultores y evitar la escasez de alimentos; sin embargo, para el vocero el escenario es otro.

“Cuando digo cancelación no quiero decir que se haya caído, nosotros lo hemos cancelado porque ya no tenemos esa excepcionalidad, ya no tenemos esa urgencia”, precisó Mirbel Epiquién Rivera, director ejecutivo de Agro Rural para RPP Noticias.

Para el funcionario, la anulación de este proceso por cuarta vez en menos de doce meses “no significa un fracaso”, pues refirió que “ya existían, en el contexto actual, otros mecanismos que le permitía al Estado Peruano proveer de fertilizante”, refirió.

Direcagro pide devolución de garantía

Direcagro es una empresa paraguaya que quedó en cuarto lugar en el concurso, ella fue nombrada tras la descalificación de las empresas que ocuparon los tres primeros puestos por no garantizar la calidad del fertilizante.

Según su presidente Pablo Leguizamón, con la cancelación de la compra pedirán la devolución de los US$520.000 entregados por la caución.

Sobre ello, Epiquién aseguró que por derecho corresponde devolver el dinero desembolsado por la empresa y no descartó que esta cancelación vaya a generar problemas legales al Estado.

“La resolución nos permite devolver esa garantía… La empresa puede tomar las acciones que crean conveniente. Si hay argumentos y están sólidamente planteados, el estado se defenderá", advirtió.