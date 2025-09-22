Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
El Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, adelanta líneas de su gestión en declaraciones a RPP
EP 1871 • 16:09
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

¿Ahorras o inviertes en fintech? Así te impacta la nueva propuesta de la SBS sobre el sandbox regulatorio

SBS amplía su sandbox regulatorio para incluir Coopac, Afocat y fintech no supervisadas
SBS amplía su sandbox regulatorio para incluir Coopac, Afocat y fintech no supervisadas | Fuente: Freepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La SBS plantea ampliar su sandbox regulatorio para que fintech, cooperativas y Afocat prueben productos innovadores bajo supervisión. La medida busca más inclusión y confianza en el sistema financiero, con foco en usuarios que hoy están fuera del mercado formal.

Si usas una fintech para ahorrar, invertir o acceder a servicios financieros, pronto podrías beneficiarte de un entorno más seguro y supervisado. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció una propuesta para ampliar el alcance de su sandbox regulatorio, un espacio de prueba donde se experimenta con modelos financieros innovadores bajo reglas claras y vigilancia de la autoridad.

¿Qué significa para ti como usuario?

El cambio busca que no solo las grandes entidades, sino también fintech no supervisadas, cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) y asociaciones como las Afocat puedan probar sus productos en este “laboratorio regulatorio”.

Esto podría traducirse en:

  • Nuevas alternativas para ahorrar o invertir a través de productos más creativos y accesibles.

  • Mayor inclusión financiera, al incorporar servicios diseñados para personas que hoy están fuera del sistema formal.

  • Más confianza, ya que los proyectos se prueban con supervisión de la SBS antes de llegar masivamente al mercado.

¿Cómo funciona el sandbox regulatorio?

El sandbox es como un laboratorio de innovación financiera. Allí, las empresas prueban productos en condiciones controladas y bajo la mirada de la SBS, que evalúa tanto oportunidades como riesgos.
Si la experiencia es exitosa, esas pruebas pueden convertirse en reglas permanentes, lo que acelera la llegada de innovaciones al mercado.

Para que las entidades no supervisadas ingresen al sandbox deberán:

  • Acreditar su formalidad legal.

  • Presentar un estudio de factibilidad técnica y financiera.

  • Demostrar la idoneidad moral de sus representantes.

  • Contar con recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes.

La SBS aseguró que se mantienen los principios de transparencia y protección al usuario: publicará la lista de empresas aprobadas, los proyectos en evaluación y, en algunos casos, información general sobre los resultados obtenidos.

Próximos pasos

La propuesta, que modifica la Resolución SBS N.°2429-2021, estará abierta a comentarios hasta el 7 de octubre de 2025 en el portal institucional de la SBS.

En palabras del superintendente Sergio Espinosa: “La meta es que el sandbox se consolide como un auténtico laboratorio de innovación financiera, en el que las nuevas iniciativas puedan desarrollarse en un entorno seguro con la posibilidad de transformarse en regulaciones ajustadas a las necesidades del mercado”.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SBS fintech sistema financiero

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA