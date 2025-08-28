Últimas Noticias
Indecopi sanciona a Alianza Lima con más de S/ 2.4 millones por apagar luces del Estadio Matute en la final del 2023

Indecopi sanciona al Alianza Lima con más de S/ 2.4 millones por apagar luces del Estadio Matute
Indecopi sanciona al Alianza Lima con más de S/ 2.4 millones por apagar luces del Estadio Matute | Fotógrafo: Andina
Ego Agurto

por Ego Agurto

·

En segunda y última instancia administrativa, el Indecopi tomó esta medida en contra del Club Alianza Lima por apagar, "sin justificación y de manera no coordinada", la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva durante la final de la Liga1 Betsson 2023, "exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes".

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC), en segunda y última instancia administrativa, impuso una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, al Club Alianza Lima por apagar, "sin justificación y de manera no coordinada", la iluminación principal del campo y las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva Matute durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, "exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes".

De acuerdo con la resolución, el apagado de los reflectores -el 8 de noviembre de 2023- incumplió lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga 1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación total del estadio, así como el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a cumplir y aplicar las normas de seguridad vigentes.

Asimismo, la Sala determinó que la decisión del club fue adoptada "sin coordinar con las autoridades presentes", como la Policía, Fiscalía y representantes de la FPF, "quienes incluso solicitaron restablecer la luz, a lo que el club se negó". Según la resolución, este accionar generó una oscuridad generalizada "que expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad, favoreciendo hechos como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión del campo de juego".

"Como medida correctiva, se ordenó que el Club Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos", apuntaron.

Finalmente, Indecopi dispuso que el Club Alianza Lima deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre el encendido y lanzamiento de bengalas al estadio, "lo que podría derivar en una multa adicional a la ya impuesta".

La resolución de Indecopi puede revisarse en este enlace:

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
