Universitario sancionado con más de S/ 72,900 por ingreso de bengalas en la final de la Liga 1 del 2023: el club apeló

Indecopi dispone sancionar al Club Universitario por permitir ingreso de bengalas al Estadio Monumental
Indecopi dispone sancionar al Club Universitario por permitir ingreso de bengalas al Estadio Monumental | Fuente: gob.pe
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Indecopi sancionó a Universitario por permitir el ingreso de bengalas en la final de la Liga 1 el 2023 en el Estadio Monumental. El club apeló y el caso será evaluado en segunda instancia.

El Club Universitario de Deportes fue sancionado en primera instancia administrativa por permitir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental durante la final de la Liga 1 Betsson 2023, celebrada el 4 de noviembre del mismo año; así lo informó la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) del Indecopi.

La Comisión determinó que el club no adoptó las acciones necesarias para impedir la entrada de estos artefactos prohibidos, poniendo en riesgo la integridad de al menos 59,000 asistentes al evento deportivo.

La denuncia, presentada por un ciudadano, fue declarada fundada y resultó en una multa de 13.64 UIT, equivalente a S/ 72,974. Además de la sanción económica, el Indecopi ha dispuesto una medida correctiva que obliga a Universitario a capacitar a su personal y directivos en seguridad para eventos deportivos, utilizando para ello una entidad externa especializada.

Según la investigación, a pesar de que el Club Universitario presentó un plan de protección y seguridad calificado como de alto riesgo para el evento, no garantizó su correcta ejecución. El análisis de la CC2 evidenció que las medidas contempladas, como el uso de detectores de metales, cámaras de seguridad y la presencia de más de 2,500 efectivos policiales y 300 agentes privados, no fueron suficientes para impedir que las bengalas ingresaran al recinto.

Esta resolución, emitida por la CC2, corresponde a la primera instancia administrativa. El Club Universitario de Deportes ha apelado la decisión, por lo que el caso será evaluado y elevado a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, para una segunda y última instancia administrativa. 

