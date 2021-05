Las autoridades reguladoras de China sancionaron al gigante del comercio electrónico, Alibaba, con 18,000 millones de yuanes, unos 2,750 millones de dólares. | Fuente: AFP

El gigante chino de internet, Alibaba, anunció una pérdida de US$ 1,170 millones en el último trimestre de su año fiscal, impactado la multa récord impuesta por China.

La empresa del multimillonario Jack Ma fue sancionada por las autoridades antimonopolio con 18,200 millones de yuanes ( US$ 2,780 millones) tras una investigación iniciada en diciembre sobre el abuso de posición dominante de la compañía.

Los reguladores consideraron que el grupo tenía prácticas comerciales desleales, especialmente por la exclusividad impuesta a los comerciantes para vender sus productos en sus plataformas, en detrimento de otras páginas.

Se calcula que el valor de la multa impuesta a Alibaba representa el 4% de su volumen de negocios del 2019.

El grupo, con sede en Hangzhou, señala que si no hubieran sufrido esta sanción habrían tenido ganancias de US$ 26,210 millones de yuanes, equivalentes a más de US$ 4,000 millones.



Pese a los problemas con las autoridades chinas, la compañía Alibaba afirma sentirse optimista para este año y con el potencial del mercado chino. Por ello, para este 2021 el grupo espera llegar a unos ingresos de más de 930,000 millones de yuanes o US$ 144,200 millones.

(Con información de la agencia AFP).