Incremento del precio del combustible está preocupando a transportistas.

El alza del combustible y la inflación del rubro de transportes, que en mayo llegó al 1.35% según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), está impactando directamente contra las ganancias netas de un conductor de transporte público, según explicaron los transportistas a RPP Noticias.



Carlos Llanos es conductor de micro que cubre la ruta Plaza de Acho – avenida Salaverry. Él refirió que sus ganancias se redujeron en casi un 50 %, y ahora solo consigue 40 soles diarios, descontando de los ingresos el precio que gasta en combustible, mantenimiento y pago al cobrador.

"Al día gasto S/210 para el combustible, también subió el lubricante, el aceite, los filtros y hasta los repuestos. No tenemos otra opción porque no hay trabajo, en construcción no encontramos porque hay mucha gente desempleada", expresó.

Otros conductores confesaron que gastan por encima de los S/200 en combustible. Incluso refirieron que antes de la pandemia solo invertían S/110 en un día y llevaban a casa entre 80 a 100 soles. El mismo problema lo atraviesan los taxistas que no pueden subir sus tarifas porque los pasajeros no quieren pagar más.

Alza de pasajes no es una opción

“A veces intento cobrar un poco más, ayer encontré la gasolina a S/21, pero hoy estaba a S/0.30 más. La gente no paga si cobramos más, prefieren priorizar sus alimentos", precisó de otro lado David de 58 años.

En tanto, el señor Javier Castillo que también es taxista, refiere que solo trabaja con aplicativo. Él tampoco puede cobrar más porque la gente no toma su servicio. Incluso explicó que, cuando usan los aplicativos, los pasajeros ofrecen tarifas por debajo de lo regular y él no puede ofrecer más.

Pasajeros caminan para ahorrarse unos soles

No son los únicos afectados, los pasajeros también deben afrontar el alza de los pasajes, lo que afecta su economía porque en varios casos toman más de una ruta e invierten por encima de los S/8 diarios, incluso optan por caminar algunos tramos para ahorrar.

CITA: El pasado 11 de mayo, la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU) incrementó el precio de los pasajes en los corredores viales de Lima.

"Yo gasto S/10 y trabajo 6 días, entonces serían S/60 semanales y al mes sería S/240 a S/250 con lo que pagaría mis servicios e iría al mercado, a veces me ahorro S/1 caminando unas cuadras", detalló la señora Diana Puco.

Transporte más golpeado por la inflación

Según el reporte del Índice de Precios al Consumidor de mayo, el rubro de transportes registró mayor inflación que los demás, retomando su tendencia al alza porque en mayo reportó %1.35, pero en abril fue %1.04 y en marzo %1.92.

La alza se debe a los aumentos de precios en combustibles y lubricantes para vehículos en 3.2% por influencia del mayor precio internacional del petróleo como gasolina 3.9%, petróleo diésel 3.1%, etc.