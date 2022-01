Los expertos consideran que Apple ha sido uno de los grandes ganadores de la pandemia. | Fuente: Andina

Apple inició este 2022 convirtiéndose en la compañía con la mayor capitalización de mercado, tras alcanzar una valoración bursátil de US$ 3 billones.

La cifra registrada por el gigante tecnológico estadounidense es mayor al producto bruto interno (PBI) de las naciones consideradas con las mayores economías de América Latina: México, Argentina y Brasil.

Según datos del Banco Mundial la suma de los bienes y servicios producidos en Brasil en 2020 fue de US$ 1,43 billones, la de México se sitúa en US$ 1,08 millones seguido por Argentina con US$ 388.000 millones.

Todos esos montos en conjunto ascienden a US$ 2,89 billones, cifra inferior al actual valor de Apple en la bolsa.

A pesar que la valorización de Apple en la bolsa se mantiene variando constantemente, se estima que las acciones de la firma ha aumentado alrededor de un 5,800% desde el 2007, cuando se presentó el primer iPhone.

En agosto del 2018 la empresa se convirtió en la primera compañía en alcanzar una valoración bursátil de US$1 billón.

Ahora la compañía solo ha tardado alrededor de 16 meses en subir de US$2 billones a US$3 billones.

Con la pandemia la empresa, que ingresó al mercado de valores en 1980, ha sido considerada como uno de los grandes ganadores pues los confinamientos aumentaron la demanda de sus dispositivos.