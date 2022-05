Con sexto retiro se podría liberar más de s/ 27,000 millones | Fuente: RPP

En el país, las AFP que están operando son: AFP Habitat, AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo.



Tras la publicación de la ley que permite el sexto retiro de los fondos de la AFP, hasta por 4 UIT; es decir s/18,400, representantes de la Asociación de AFP advirtieron que esta medida podría incrementar la inflación en el país.

“Esos casi 30 mil millones de soles que se vayan a retirar probablemente mucho de ello vaya a consumo y gasto corriente y eso obviamente va a tener un impacto en la inflación; además hay una escasez de ciertos productos, entonces cuando hay escasez, si tu aumentas la demanda va a haber inflación y el más afectado será el ciudadano de a pie, los ambulantes, los que no tienen fondos qué retirar o los que ya retiraron”, refirió Diego Marrero, gerente de inversiones de Hábitat.

¿Es rentable mantener nuestros fondos de pensiones?

Marrero confirmó que este año, la rentabilidad de los fondos cayó 4.1% y detalló varios factores que influyeron, como la inflación a nivel internacional, la subida de tasas, la política 0-Covid de China, la inestabilidad política peruana y ahora la ley del sexto retiro.

La caída generó temor en los afiliados y acrecentó su deseo por retirar su dinero; sin embargo, el vocero advierte que no es el mejor momento del mercado para sacar sus fondos y aseguró que la rentabilidad se recupera de un año a otro; por lo que, quienes deciden no sacar su dinero, no se verán afectados.

“No (afectará) porque es una desvalorización temporal que ya hemos visto antes como en el 2020. Todos esos retiros generaron caídas temporales, por eso los afiliados que sacaron su dinero hubiesen tenido más si es que no hubiesen retirado”, precisó.

Comisión para reformar el sistema de pensiones

La noche en que el presidente Pedro Castillo firmó la autógrafa de ley para el sexto retiro de los fondos, anunció la creación de una comisión encargada para la reforma del sistema de pensiones, sin entrar en detalles, Gino Bettocchi, vicepresidente de Integra consideró que este equipo debe ser más técnico que político.

“Yo creo que debe ser una comisión balanceada con distintos participantes, pero con una índole más técnica, porque el enfoque debe ser más técnico y no político. Nombres puntuales no puedo dar, pero si me queda claro de que su composición debe ser más técnica.

Retiro de fondos supera los s/ 90,000

Para el retiro de los fondos, la Superintendencia de banca, seguro y AFP debe publicar su reglamento y para ello tiene 15 días. Se calcula que 8 millones de peruanos podrían hacer efectiva la disposición generando una salida que supera los s/27,000,000. En los últimos años, desde que comenzó la pandemia, el sistema privado de pensiones liberó s/93,256 soles que representa el 10.7% del PBI.